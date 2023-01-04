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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إنجازات غير مسبوقة.. كيف تطور قطاع التعليم بسوهاج في عهد السيسي؟|تفاصيل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

شهدت محافظات الصعيد المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة البلاد مشروعات قومية عملاقة وانجازات غير مسبوقة في مختلف المجالات والقطاعات .

وفي هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد أبرز ما تم انجازه في محافظة سوهاج في قطاع التعليم ، بتوجيهات من القيادة السياسية 

شهد قطاع التعليم في محافظة سوهاج ، انشاء العديد من المدارس الابتدائية واللغات ومدارس التربية الفكرية بمختلف القرى والنجوع بمحافظة سوهاج ، ومنها :

- مدرسة سوهاج الرسمية للغات بنجع مطرود
- مدرسة محلج جرجا الفنية بنات
- معملي اللغة والحاسب الالي ومركز تعليم الكبار بألسن سوهاج
- مدرسة مجمع الغريزات الابتدائية القديمة بمركز المراغة 
- مدرسة طهطا الابتدائية الجديدة
-مدرسة اولاد غازي الرسمية لغات تعليم اساسي
-مدرسة التربية الفكرية بقرية كوم العرب
-مدرسة اولاد غريب للتعليم الاساسي 
- جامعة سوهاج الجديدة

انجازات التعليم الفني في سوهاج 

 على مستوى التعليم الفني فقد تم انجاز الكثير في محافظة سوهاج ، حيث تم افتتاح المدرسة الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بمقر كلية التعليم الصناعي بجامعة سوهاج وذلك للحاصلين على الشهادة الاعدادية ، وتثبل الحاصلين على الشهادة الاعدادية ، بشرط اجتياز اختبار القدرات والمقابلة الشخصية المحدد من قبل وزارة التربية والتعليم

تقوم المدرسة الفنية المزدوجة بتأهيل الخريجين للالتحاق بالكليات والمعاهد العليا ، وافتتاحها يأتي في إطار اهتمام الجامعة بخدمة المحلي ، والنهوض بالتعليم الفني ، وتحسين مخرجاته لمواكبة سوق العمل

جدير بالذكر أن جامعة سوهاج تعد الثانية على مستوى الجمهورية في تطبيق تجربة المدارس المزدوجة 

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