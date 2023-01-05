أخبار التوك شو.. الرئيس السيسي يوجه بزيادة عدد المستشفيات بالعاصمة الإدارية الجديدة.. أحمد موسى يزف بشرى على الهواء

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها في التقرير التالي:

الرئيس السيسي يوجه بزيادة عدد المستشفيات بالعاصمة الإدارية الجديدة.. فيديو

أذاعت فضائية اكسترا نيوز، لقطات عاجلة، ظهر من خلالها، اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.

وقد وجه الرئيس السيسي بزيادة عدد المستشفيات بالعاصمة الإدارية الجديدة بالإضافة إلى الإسراع في الخطوات التنفيذية الخاصة بإنشاء الحي الدبلوماسي.

الناس هتبقي طوابير في البنوك .. أحمد موسى يزف بشرى على الهواء

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بطرح بنك مصر والبنك الأهلي شهادات بفائدة 25%، مؤكدًا أن عائد هذه الشهادات لمدة عام واحد فقط؛ وهي شهادات ذات أكبر عائد تم طرحها، حتى الآن.

وقال موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» عبر فضائية «صدى البلد»، إن الدولار أصبح في حالة صعود؛ ولأول مرة يتجاوز 25 جنيهًا؛ بعدما كانت التوقعات وصوله إلى 30 جنيهًا فقط، مشيرًا إلى أن هذه الشهادات ستقضي على السوق السوداء للدولار.

بقالها 3 أيام بتمطر ومستمرة بكره| تنبيه مهم من الأرصاد لهذه المناطق

كشفت الدكتور إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة وعن أماكن سقوط الأمطار.

وأضافت إيمان شاكر خلال مداخلة هاتفية في برنامج "٩٠ دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائيه، أن سقوط أمطار اليوم كان متوقعا طبقاً لتقرير الأرصاد الذي أصدرته أمس وأول أمس بتوقع سقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى ومناطق من شمال الصعيد وأمطار متوسطة علي شمال الوجه البحري، مشيرة إلى أن السواحل الشمالية تمطر منذ ٣ أيام.

عقوبات قاسية.. التموين: حملات رقابية يوميا على كافة المحلات

قال المهندس عبد المنعم خليل ، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين ، إنه يجب على جميع المحال وضع الأسعار على السلع أو على الأرفف، وأن الأجهزة الرقابية ستبدأ في التحقق من تنفيذ ذلك وسيتم مصادرة السلع غير المعلن سعرها وتوقيع غرامات على المخالفين مشيرا الى أن هناك حملات من قبل وزارة التموين، لضبط الأسعار بالأسواق، وأن الدولة لن تسمح لأحد ببيع السلع بأسعار مرتفعة.

وأضاف القاضي ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم الاربعاء ، أن هناك حملات رقابية يوميا على كافة المحلات لمراقبة الاسعار ، مشيرا الى أنة بحسب قرار رئيس الوزراء، فإن أصحاب المحال التجارية ملزمون بإعلان أسعار السلع بشكل واضح للجمهور، و ذلك بحسب ما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية.



كمال أبو رية يكشف سبب اعتذاره عن تجسيد شخصية الشيخ الشعراوي بالمسرح

تحدث الفنان كمال أبو رية ، عن اعتذاره للفنان إيهاب فهمي رئيس المسرح القومي بعد ترشيحه لتجسيد شخصية الشيخ الشعراوي فى عرض مسرحي خلال شهر رمضان القادم ، قائلا :" عن تجسيد شخصية الشيخ الشعراوى بسبب انشغالى بتصوير مسلسلي الرمضانى".

وأضاف أبو رية ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم الاربعاء ، أنه تفاجأت برد الفعل العنيف على تجسيد شخصية الشيخ الشعراوي ، مشيرا الى أنه مشغول حاليًا فى تصوير مسلسل عملة نادرة مع الفنانة نيللى كريم وأحمد عيد وجمال سليمان، مشيرا أن تصوير المسلسل ممتد لمنتصف شهر رمضان القادم، مما يصعب عليه التعاقد على عمل أخر فى نفس الوقت.

المعهد القومى للبحوث الفلكية يكشف أبرز الظواهر في 2023

تحدث الدكتور جاد القاضي ، رئيس المعهد القومى لـ البحوث الفلكية ، عن أبرز الظواهر الفلكية في 2023، والتي يتشوق لها كثير من الناس ويبحثون عنها منوها بأنه سيكون هناك ظهور لـ٤ أقمار ضخمة وعملاقة لا يتكرر ظهورها إلا بعد أعوام، ضمنها القمر العملاق.

وأضاف القاضي ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم الاربعاء ، أن مواعيد ظهور تلك الظواهر الفلكية النادرة ستكون الأولي في 3 من شهر يوليو، وسيكون هناك قمر باسم باك مون، الثاني سيكون في يوم 1 أغسطس واسمه ستورغيون مون، ومن الشهر ذاته تحديدا في يوم 30 أغسطس بإسم بلو مون، والاخير سيكون يوم 29 سبتمبر واسم القمر هارفست مون".



الفنانة ليلى علوي في عيد ميلادها: أحاسب نفسي يوميا

أعربت الفنانة ليلى علوي ، عن شكرها وتقديرها لكل من هنأها بيوم مولدها متمنية لجمهورها كل شىء جميل فى حياتهم ، مشيرة الى أنها تقوم بكشف حساب يومي ولا تنتظر إلى آخر العام حتى تحاسب نفسها .

وأضافت ليلي علوى ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم الأربعاء ، أنها تتذكر كل ذكرياتها منذ مولدها وخاصة فى أيام الطفولة وعلاقتها بجدتها والذكريات الجميلة معها ، قائلة :" أحلم أن أقوم بتمثيل فيلم غنائي وأدوار سينمائية مختلفة لا تتوقعها الناس منى وأحلم بكل شيء جميل لكل أهلي واحبابي وكل الناس".



هدفنا الترميم فقط..محافظ أسوان : لا نية لإزالة منزل عملاق الأدب العربى

قال اللواء اشرف عطية ، محافظ أسوان ، إنه تأكيدا على اهتمام الدولة بالمباني التراثية المرتبطة بتاريخ أبنائها من رموز العلم والفكر والأدب، وفي مقدمتهم عملاق الأدب العربى عباس العقاد، وبعد العرض على رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى قرر تشكيل لجنة عليا مشتركة من جامعة القاهرة ومركز بحوث الإسكان والبناء والهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمعاينة الميدانية لبيت العقاد.

وأضاف محافظ أسوان ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم الاربعاء ، أنة لا توجد نية للازالة ولكن هدفنا الترميم فقط ، واقتراح سبل الترميم، وليس الإزالة من أجل الحفاظ على بيت العقاد وتحويله إلى متحف ومزار ثقافى وسياحى مفتوح.



صاحب تريند “الشبكة الفضة” يُفجر مفاجأة عن سبب فشل خطوبته

كشف كريم ممدوح، صاحب تريند “الشبكة الفضة”، عن أن والدة خطيبته هي سبب فشل الخطوبة؛ خاصة بعدما كنت سعيد وفرحان؛ ولكن جاء رد أهل خطيبتي صادمًا بالنسبة لي بشراء شبكة من الذهب بعدما تصدرت أخبارنا السوشيال ميديا؛ ولكني لا أستطيع شراءها لأنني لم يكن معي أي أموال تكفي تكاليف الشبكة الذهب؛ خاصة وأن أسعار الذهب مرتفعة للغاية.

وأضاف كريم ممدوح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى، ببرنامج "صدى المصريين"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أنه بعدما تصدرت التريند على أحد القنوات الشهيرة ظن أهل خطيبتي أنني حصلت على أموال مقابل الظهور في الإعلام، معقبًا: "أنا كنت واعدهم بإن لو ربنا أكرمني هبدل ليها الشبكة الفضة بشبكة من الذهب".

مأساة .. أب وأم يتركان أطفالهما داخل محكمة الأسرة |فيديو

قال المستشار حامد حميده المحامي الذي استضاف 4 أطفال في منزله بعد تركهم في محكمة الأسرة من قبل الدهم ووالداتهم، إن الذي حدث هو أنه كان معه جلسة في هذه المحكمة وعندما انتهي منها كانت الساعة 2:30 ظهراً وعندما هم بالخروج من المحكمة وجد هؤلاء الأطفال بداخل المحكمة يجلسون علي الأرض ويشعرون بالبرد ولا احد منهم فاقترب منهم ليعرف ما هي قصتهم ليساعدهم.

واضاف "حامد حميدة" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "٩٠ دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائية، أن هؤلاء الأطفال الأربعة تركهم والدهم ووالدتهم في المحكمة وعندما قام بالاتصال عليهم لم يجيبوا عليه في المرة الأولى، موضحاً أنه قام بأخذ الأطفال معه الي منزله حتي يتواصل مع أهاليهم.



