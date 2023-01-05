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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر الصور الأولى لحادث تصادم سيارة بعمود إنارة بأسوان

الصور الأولى لحادث
الصور الأولى لحادث أسوان

نعرض عبر منصة " صدى البلد " الصور الأولى لحادث تصادم سيارة كبود بعمود إنارة بطريق قرية السيالة بنصر النوبة. 

وقد شهد طريق قرية السيالة التابعة لمركز نصر النوبة وقوع حادث تصادم سيارة أجرة " كبود " بعمود إنارة مما أسفر عن إصابة 12 شخص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية. 

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مصابين

الصور الأولى لحادث أسوان 

وشملت قائمة أسماء المصابين كل من زينب الأمين أحمد 16 سنة، والتى أصيبت بجرح غائر بالوجه، ومحمد السيد أحمد 24 سنة، والذى أصيب بجروح متفرقة بالجسم، وميار بدري محمد 16 سنة، ونادية محمد البكري، وإصابتها كدمات متفرقة بالجسم، ورشيدة محمد موسى 60 سنة، والتى أصيبت بكدمات وجروح متفرقه بالجسم، ونوال حامد إسماعيل 50 سنة، والتى أصيبت بكدمات بالجسم، وأحمد الأمير على 34 سنة، والذى أصيب بكدمات بالزراع الأيمن.  

كما أصيب أيضاً ناصر رمضان محمد 52 سنة بجروح وكدمات بالوجه، وعبد الناصر على عبدالغني 58 سنة، والذى أصيب باشتباه كسر بالكتف الأيمن، ورجب رمضان محمد 62 سنة، والذى أصيب بكدمات متفرقة بالجسم، ومحمود فتح الله مصطفى 24 سنة، والذى أصيب بكدمات متفرقة بالجسم، وفاطمة ربيع عوض 16 سنة، والتى أصيبت بكدمات متفرقة بالجسم.

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حوادث متفرقة

الصور الأولى لحادث أسوان 

وتمت إجراءات نقل جميع المصابين بواسطة 8 سيارات مرفق إسعاف أسوان إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

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