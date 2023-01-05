فوز مثير .. برشلونة يصعد إلى ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا

حسم فريق برشلونة تأهله لثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، بعدما حقق فوزاً مثيراً ٤-٣ على انترسيتي

وافتتح رونالد أرواخو، العائد حديثًا من الإصابة، التهديف سريعًا لصالح نادي برشلونة في الدقيقة 4 من عمر اللقاء، ليعلن تقدم فريقه بهدف أول أمام إنتر سيتي.

واستمر تقدم برشلونة، بهدف دون رد، في المباراة، حتى انتهاء الشوط الأول من اللقاء، الذي أقيم ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس ملك إسبانيا.

وفي الشوط الثاني، نجح فريق إنتر سيتي، عن طريق سولديفيلا في إحراز الهدف الأول ويدرك التعادل، في الدقيقة 59 من عمر المباراة، ليعيد اللقاء إلى نقطة البداية مرة أخرى.

وفي الدقيقة 66 من عمر اللقاء، نجح فريق برشلونة في التقدم مرة أخرى، بعدما أحرز عثمان ديمبيلي، هدف الفريق الكتالوني الثاني، ليعيد التقدم مرة أخرى لفريقه.

وبعدها بعدة دقائق، وتحديدًا في الدقيقة 74 سجل فريق إنتر سيتي، هدفه الثاني، عن طريق سولديفيلا أيضًا ليدرك التعادل مرة أخرى، مواصلا التمسك بآماله في التأهل للدور المقبل من كأس ملك إسبانيا.

وفي الدقيقة 77 سجل رافينيا، هدف برشلونة الثالث، بعد تمريرة حاسمة من جوردي ألبا، ليعيد التقدم للفريق الكتالوني، مرة أخرى.

ولم يستسلم نادي إنتر سيتي، عاد سولديفيلا ليحرز هدفه الثالث أمام برشلونة وهدف فريقه الثالث أيضًا في الدقيقة 84، قبل انتهاء المباراة، بدقائق معدودة، ليدرك التعادل، ويعيد اللقاء إلى نقطة البداية.

لتنتهي مباراة برشلونة وإنتر سيتي، بالتعادل الإيجابي بثلاث أهداف لكل فريق، لتتجه بعدها إلى الأشواط الإضافية.

وفي الدقيقة 103، من الشوط الإضافي الأول، أحرز أنسو فاتي هدف برشلونة الرابع، ليخطف الفوز للفريق الكتالوني، ويحسم تأهله للدور الـ 16 من بطولة كأس ملك إسبانيا.