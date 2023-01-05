عودة الجمهور مهددة واتجاه لتقليص العدد..إعلامي يوجه رسالة بعد الاعتداءات على الحكام

انتقد الإعلامي محمد شبانة، الجماهير التي قامت بالاعتداء على حكام مباراة الزمالك وأسوان في الدوري المصري، مؤكدا بأن ما حدث لا يليق مطلقًا.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "ما حدث لا يليق مطلقًا، وما يحدث (فتونة) من جانب البعض، ما هذا (الانفلات)".

عودة الجماهير

وأضاف: "لست مع عودة الجماهير إلى المدرجات، الزمالك كان سيئا في لقاء أسوان، وكانت هناك أزمات كثيرة، وفجأة أصبح أمين عمر هو سبب الخسارة، ما حدث لا يليق ولا يُرضي أحد مطلقا، المشهد السيئ بالاعتداء على أمين عمر عقب اللقاء، سيئ جدا".

وواصل: "هل هذا هو حب الجماهير لنادي الزمالك بالاعتداء على الحكم بعد المباراة، ولكن ليس اللوم عليكم، اللوم على عدم فرض الانضباط".

وأكمل: "لا يستحق جمهور الزمالك أن تظهره فئة بهذا الشكل في ملعب أسوان".

