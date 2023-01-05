بشرى من سامسونج للشباب .. إطلاق هاتف مميز بسعر مناسب قريبا

تتجه شركة سامسونج الكورية الجنوبية إطلاق عدد من هواتف الفئة المتوسطة والرخيصة خلال الفترة القادمة، حيث أطلقت بالفعل هاتفها الأرخص Galaxy F04 في السوق الهندية، ومن المتوقع أن تطلق قريبا عدد من هواتف الفئة الشبابية ذات الأسعار المناسبة والمواصفات المتميزة.

وبحسب موقع SamMobile فإن سامسونج تعتزم إطلاق هاتف Galaxy A34 5G خلال الفترة القليلة المقبلة مع مواصفات مميزة وتصميم أنيق يناسب الشباب، حيث حصل الهاتف مؤخرا على شهادة Bluetooth، كما تم إدراجه في قاعدة بيانات Geekbench في كوريا الجنوبية، تمهيدا لإطلاقه.

وسيأتي هاتف سامسونج Galaxy A34 5G بشاشة من نوع AMOLED لقياس 6.5 بوصة، وجودة +Full HD ، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، وتصنيف IP67 لمقاومة المياه والغبار.

وسيقدم هاتف سامسونج Galaxy A34 5G كاميرا خلفية الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل مزودة بـ OIS ، وكاميرا فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل ، وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل، لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

وسيعمل هاتف سامسونج Galaxy A34 5G بمعالج من نوع Exynos 1280 من تصنيع شركة سامسونج ، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 6 و 8 جيجابايت رام، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت و 256 جيجابايت.

وسيحتوي هاتف سامسونج Galaxy A34 5G على بطارية كبيرة سعة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط ، مع نظام التشغيل الأحدث من جوجل Android 13 مع واجهة المستخدم للسوفت وير OneUI 5.0 .