حضن فيريرا وباسه..مرتضى منصور يعلن السبب الحقيقي لرحيل أسامة نبيه عن الزمالك

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك رحيل أسامة نبيه المدرب العام عن الجهاز الفنى للزمالك بسبب تلقيه عرضا لتدريب أحد الفرق .

وقال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك فى تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك الفضائية اليوم : ما تردد عن وجود خناقة بين فيريرا وأسامة نبيه عقب لقاء أسوان غير صحيح بالمرة مؤكدا أن مهيب عبدالهادي كذب ولم تحدث خناقة بل بالعكس حضر أسامة نبيه مران أمس وحضن فيريرا وباسه وأخبره أنه يمتلك عرضا لتدريب أحد الفرق.

وقال مرتضى منصور أن أسامة نبيه مدرب محترم ومن حقه أن يبحث عن دور مشيرا إلى أن فيريرا يمتلك شخصية قوية وهو صاحب القرار الأول والأخير لانه من سيحاسب بنهاية الموسم .

رسالة نارية لأمين عمر

وأشار مرتضى منصور إلى عدم إدارة الحكم أمين عمر لأى مباريات للزمالك مرة أخرى فى الدوري المصري الممتاز .

قال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك : يا جماهير الزمالك اطمئنوا لن تروا أمين عمر مرة أخرى فى مباريات الزمالك بعد تسببه فى خسارة الزمالك لمباراة أسوان بتغاضيه عن احتساب ركلتى جزاء لصالح الزمالك الأولى لسيف الدين الجزيرى والثانية لسامسون أكينولا.

وكشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن هناك تحقيق اليوم مع أمين عمر بسبب البوست الذى كتبه عقب صدور عقوبات رابطة الأندية المحترفة ضد الزمالك فى مباراة أسوان .

وقال أن هناك اتصالات حدثت مع النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة وخالد الدرندلى نائب رئيس اتحاد الكرة والذى طلب من الحكم أمين عمر إزالة البوست فورا ولا سيتم إيقافه لأجل غير مسمى .

وأضاف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن الحكم أمين عمر أزال البوست فورا خوفا من إيقافه.

ووجه المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك رسالة نارية لحكم مباراة الزمالك وأسوان أمين عمر عقب خسارة الزمالك أمام أسوان فى الجولة الحادية عشر لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك: مش عاوز أشوف وشك تانى فى أى مباراة للزمالك .. انت أهلاوى وكاتب على صفحتك كده وتكره الزمالك .

وشدد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على أنه أجري اتصالات هاتفية بجمال علام رئيس اتحاد الكرة ونائبه خالد الدرندلى لمعرفة من المسئول عن الحكام ولكن لم يرد علينا أحد .

وكشف رئيس نادى الزمالك أن الجميع شاهد ركلتى جزاء لصالح الزمالك الأولى لسيف الدين الجزيرى والثانية لسامسون أكينولا الا أمين عمر رفض احتسابهما وكذلك عمرو الشناوى نجل أحمد الشناوى خبير التحكيم وكلاهما يكرهان الزمالك .

دعم فيريرا

ورفض مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك التدخل فى عمل البرتغالي فيريرا المدير الفني للزمالك عقب الخسارة من أسوان مؤكدا أنه مدرب عالمى ويفهم فى الكرة أكثر منه رغم خبرته كرئيس ناد لمدة ٢٠ عاما .

وقال مرتضى منصور أنه لن يحاسب فيريرا بالقطعة ولا يوجد لدينا أخطاء إدارية والأخطاء الفنية سيعالجها ونتطلع لحصد لقب الدوري للموسم الثالث على التوالى .