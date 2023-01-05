مرتضى منصور يكشف عن مفاجأة مدوية وراء إيقاف جماهير الزمالك

فجر المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك مفاجأة مدوية عن قرار رابطة الأندية المحترفة إيقاف ١٢٣٢ مشجعا من جماهير الزمالك التى حضرت لقاء أسوان فى الجولة الحادية عشر لبطولة الدوري المصري الممتاز بسبب إلقاء الزجاجات على أرض ملعب ستاد أسوان .

قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك فى تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك الفضائية اليوم عبر برنامج زمالكاوى الذى يقدمه الإعلامي خالد الغندور: اوافق على قرار رابطة الأندية المحترفة إيقاف ١٢٣٢ مشجعا من جماهير الزمالك الذين حضروا لقاء أسوان لأنهم خرجوا عن النص والقوا زجاجات على أرض الاستاد وهذا سلوكا يؤكد أن هؤلاء ليسوا ممن حضروا المباريات العشر السابقة للزمالك .

وشدد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن جماهير الزمالك حجزت السعة الكاملة المتاحة لحضور لقاء الداخلية اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري المصري الممتاز والبالغة ٣٠٠٠ مشجع مما يؤكد أن هؤلاء الذين تم ايقافهم ذهبوا إلى أسوان لتنفيذ مهمة معينة خاصة أنهم لم يستقلوا قطار الزمالك الذى حجزناه للجماهير البيضاء من القاهرة ذهابا وإيابا.

وقال مرتضى منصور أن جماهير الزمالك الوفية والعظيمة لم تقدم على اى تخريب أو هتافات معادية فى المباريات العشر قبل لقاء أسوان وأعتقد أن هؤلاء لن يكون لهم مكان مرة أخري فى مباريات الزمالك .

رسالة نارية للحكام

ووجه المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك رسالة نارية لحكم مباراة الزمالك وأسوان أمين عمر عقب خسارة الزمالك أمام أسوان فى الجولة الحادية عشر لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك: مش عاوز أشوف وشك تانى فى أى مباراة للزمالك .. انت أهلاوى وكاتب على صفحتك كده وتكره الزمالك .

وشدد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على أنه أجري اتصالات هاتفية بجمال علام رئيس اتحاد الكرة ونائبه خالد الدرندلى لمعرفة من المسئول عن الحكام ولكن لم يرد علينا أحد .

وكشف رئيس نادى الزمالك أن الجميع شاهد ركلتى جزاء لصالح الزمالك الأولى لسيف الدين الجزيرى والثانية لسامسون أكينولا الا أمين عمر رفض احتسابهما وكذلك عمرو الشناوى نجل أحمد الشناوى خبير التحكيم وكلاهما يكرهان الزمالك .

دعم فيريرا

ورفض مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك التدخل فى عمل البرتغالي فيريرا المدير الفني للزمالك عقب الخسارة من أسوان مؤكدا أنه مدرب عالمى ويفهم فى الكرة أكثر منه رغم خبرته كرئيس ناد لمدة ٢٠ عاما .

وقال مرتضى منصور أنه لن يحاسب فيريرا بالقطعة ولا يوجد لدينا أخطاء إدارية والأخطاء الفنية سيعالجها ونتطلع لحصد لقب الدوري للموسم الثالث على التوالى.