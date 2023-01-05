أب يستغيث للبحث عن ابنه المتغيب بمحافظة القليوبية

أرسل القارئ والد الطفل مصطفي سيد عشماوي يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد للبحث عن ابنه المتغيب.

وقال في استغاثته: تغيب ابني مصطفي سيد عشماوي من يوم24 ديسمبر2022 في ظروف غامضة من قليوب البلد بمحافظة القليوبية .

و تابع : أناشد المسئولين وأهل الخير أن يساعدونا بالله عليكم واعتبروه ابنكم، بحثنا عنه فى كل مكان ولم نصل إليه، وأتمنى من أهل الخير يكون رجوعه لأهله على أيديكم، أرجوكم انشروا صورته حتى نتمكن من الوصول إليه.

للتواصل : 01025252527

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكواهم.