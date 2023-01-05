مدرب الزمالك يقترب من قيادة بيراميدز خلفا لتاكيس جونياس

أكد الإعلامي إسلام صادق أن مجلس إدارة نادي بيراميدز قرر توجيه الشكر إلى تاكيس جونياس المدير الفني للفريق السماوي بسبب سوء النتائج في الفترة الحالية بمسابقة الدوري الممتاز.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":"خسارة فريق بيراميدز الثقيلة من الأهلي بثلاثية نظيفة عجلت برحيل تاكيس جونياس عن تدريب الفريق السماوي والتفكير في بديل أجنبي له في المرحلة الحالية".

وتابع:" جيمي باتشيكو يعد الأقرب حتى الأن لتدريب فريق بيراميدز في الفترة القادمة بعد رحيل اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني السابق ومن المنتظر وصول باتشيكو للقاهرة خلال ساعات لتدريب بيراميدز رسمياً ".

الأهلي يقترب من ضم ثنائي بيراميدز



وأكد الإعلامي مهيب عبدالهادي، أن النادي الأهلي اقترب من ضم ثنائي بيراميدز، خلال الفترة المقبلة.

وقال مهيب عبدالهادي في تصريحات عبر برنامج “اللعيب” على قناة “إم بي سي مصر”: “الأهلي بيفاوض إبراهيم عادل لاعب بيراميدز، وفتح خطوط اتصال معه للتعاقد معه بعد خروجه من حسابات تاكيس جونياس”.

وتابع: “بيراميدز مش بيفرط في اللاعبين بسهولة، أيضاً إدارة الأهلي فتحت خطوط اتصال مع أسامة جلال، مدافع بيراميدز”.

مدافع بيراميدز والأهلي

واختتم: “الأهلي اتفق مع أسامة جلال مدافع بيراميدز على كافة التفاصيل، واللاعب أبلغ رغبته لإدارة بيراميدز بالرحيل، وبيراميدز طالب 50 مليون جنيه وهذا آخر موسم للمدافع ومن حقه يوقع لأي نادٍ بعد ذلك”.