عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

الأهالي يستغيثون من غزو القمامة شوارع منطقة الوراق

صدى البلد

وجه سكان منطقة الوراق شكواهم من انتشار القمامة والروائح الكريهة علي جانبي الطريق  ، ذلك عبر خدمة بين الناس على موقع صدى البلد.

وقال حسين محمد ، أحد سكان المنطقة امتلأت شوارع منطقة الوراق بالقمامة والتي أصبحت تغزو الميادين والشوارع العمومية ما تضرر منه السكان.

وأكد العديد من الأهالي أن الأزمة غير مقتصرة على انتشار القمامة بالشوارع والميادين فقط بل هناك العديد من المشكلات في المنطقة من ضمنها أزمة الصرف الصحي .

وطالبوا المسئولين بحل المشكلة وتوفير اللازم من أجل منع تراكم القمامة على جانبي الشارع، وللتواصل مع مقدمي الشكوى على الرقم: 01221311066

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

ويناشد المسؤولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

صناديق قمامة انتشار القمامة الخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين تفعيل شكاوي بعة شكاوي المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام نزل عن 1200 جنيه|الذهب يتراجع بقوة بعد شهادات الـ25% وعيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب خامس أيام العام الجديد.. مفاجأة فى عيار 21

صدمة.. خبير لوائح: كهربا قد يتسبب في إلغاء الدوري المصري

اللي معاه دولار يتخلص منه|انهيار السوق السوداء بعد شهادات الـ25%

حتى تتجنب الزحام.. طريقة سهلة لشراء شهادة الـ 25%؜ وأنت في بيتك

كان عنده رباط صليبي.. شوبير يكشف مفاجأة عن صفقة الأهلي الجديدة

الحبس سنة لـ منة شلبي مع إيقاف التنفيذ.. وغرامة 10 آلاف جنيه

مفاجأة مدوية.. مرتضي منصور يكشف موقف الزمالك من ضم نجم الاتحاد السكندري

ترشيحاتنا

مدبولي : تنمية الصعيد هدف الحكومات المتعاقبة منذ 2014

البابا تواضروس يستقبل رئيس مجلس النواب للتهنئة بعيد الميلاد

مكسبك مضمون.. الدولار يتراجع بعد شهادات الـ 25%| آخرها هذا الموعد

مدبولي: واجهنا هجرة الشباب من سوهاج لمحافظات أخرى بتوفير فرص العمل

ضربة موجعة لعشاق الزمالك بشأن صفقة عبد الله السعيد

انقسام داخل النادي الأهلي بسبب صفقة يعقوبو.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معاكي كوكايين؟ سر الكاميرا 14 والحكم سنة مع إيقاف التنفيذ على منة شلبي

أقوى من المضادات ..خليط عشبي خارق لعلاج البرد والسعال والتهاب الحلق

عادات كارثية يتجاهلها الكثيرون تزيد من مخاطر الإصابة بالسكري

آخرهم منة شلبى.. نجوم تعرضوا للحبس بسبب المخدرات

فيديو

هيطلع مع ياسمين عز؟ توابع انضمام رونالدو للنصر السعودي

نجم ستار أكاديمي يفجر مفاجأة عن البرنامج اللبناني

السلطات اللبنانية تحقق مع شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب.. ما السبب؟| فيديوجراف

ماكينة أهداف.. آخر تطورات صفقة انتقال يعقوبو إلى الأهلي |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

إلهام أبو الفتح

يا رب.. 2023 سنة سعيدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ