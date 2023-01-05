الأهالي يستغيثون من غزو القمامة شوارع منطقة الوراق

وجه سكان منطقة الوراق شكواهم من انتشار القمامة والروائح الكريهة علي جانبي الطريق ، ذلك عبر خدمة بين الناس على موقع صدى البلد.

وقال حسين محمد ، أحد سكان المنطقة امتلأت شوارع منطقة الوراق بالقمامة والتي أصبحت تغزو الميادين والشوارع العمومية ما تضرر منه السكان.

وأكد العديد من الأهالي أن الأزمة غير مقتصرة على انتشار القمامة بالشوارع والميادين فقط بل هناك العديد من المشكلات في المنطقة من ضمنها أزمة الصرف الصحي .

وطالبوا المسئولين بحل المشكلة وتوفير اللازم من أجل منع تراكم القمامة على جانبي الشارع، وللتواصل مع مقدمي الشكوى على الرقم: 01221311066

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

ويناشد المسؤولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.