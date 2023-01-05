حيل تجعل الذاكرة تبدأ في الزيادة وتصبح أكثر حدة

مثلما يتم التحكم في الكمبيوتر بواسطة وحدة المعالجة المركزية (CPU) ، بالمثل يتحكم العقل في الجسم ولكن مع تقدم العمر ، يبدأ الدماغ بالضعف وتبدأ الذاكرة أيضًا في التشوش. يستخدم معظم الأشخاص الأدوية المقوية لجعل الدماغ أكثر حدة ، ولكن هناك بعض التمارين (تمرين لدماغ قوي) التي تكون أكثر فاعلية من ذلك.

تمرين للدماغ: يمكن زيادة الذاكرة والإبداع والإدراك من خلال تمرين الدماغ يمكن القيام بهذه التمارين التي تجعل العقل حادًا في أي مكان وفي أي وقت هذا التمرين الممتاز للدماغ يحمي أيضًا من أمراض الدماغ مثل الخرف والزهايمر وفقا لما نشره موقع هيلثي.



1. التأمل هو الأكثر فعالية





التأمل (فوائد التأمل للدماغ) يمكن أن يسمى تمرين الدماغ بطريقة ما. لأنه يمنع العقل من أن يصبح ضعيفًا بجعله هادئًا ومسيطرًا عليه. وفقًا للمركز الوطني للصحة التكميلية والتكاملية ، تشير الأبحاث إلى أن التأمل يمكن أن يزيد من قوة الدماغ.

2. هناك قوة في التصور



لتقوية الذاكرة ، ينبغي الاستعانة بالخيال. هذا يسمى التخيل. على سبيل المثال ، إذا كنت ذاهبًا إلى السوق ، قبل مغادرة المنزل ، تخيل أنك في السوق وتشتري الأشياء الأساسية. إنشاء مثل هذه الصور في العقل هو تمرين مفيد.

3. أوراق اللعب ليست سيئة



يُنظر إلى لعبة Cards Game for Brain بعين سيئة في المجتمع. لكنها مفيدة جدا للعقل. وفقًا لدراسة أجريت عام 2017 ، فإن القوة العقلية للأشخاص الذين يلعبون الورق حادة جدًا.

4. سودوكو والكلمات المتقاطعة



ألعاب مثل Sudoku والكلمات المتقاطعة تتحدى العقل. بسبب ذلك يبدأ الدماغ في العمل بكامل طاقته. من خلال مواجهة مثل هذه التحديات مرارًا وتكرارًا ، يصبح العقل حادًا .

5. تعلم أشياء جديدة



أحد الأسباب الرئيسية لضعف العقل هو أننا نتوقف عن تعلم أشياء جديدة أو مقابلة أشخاص جدد. بسبب ذلك يبدأ الدماغ في نسيان طريقة التعلم. لهذا السبب تحافظ دائمًا على الرغبة في تعلم شيء جديد.