مقتل فلسطيني وإصابة 3 آخرين في مخيم بلاطة بالضفة الغربية

قتل فجر اليوم الخميس، فتى فلسطيني وأصيب 3 آخرون برصاص الجيش الأحتلال الإسرائيلي في مواجهات مع مسلحين فلسطينيين في مخيم بلاطة للاجئين في مدينة نابلس بالضفة الغربية، وفقا لما ذكرته مصادر طبية فلسطينية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم، إن الفتى عامر أبو زيتون البالغ من العمر 16 عاماً أُصيب برصاصة في الصدر خلال اقتحام قوات جيش الأحتلال الإسرائيلي للمخيم، مشيرة إلى أنه توفي متأثرا بجروحه رغم الجهود التي بذلها الأطباء لإنقاذ حياته.

وأوضح البيان أيضا أنه خلال تلك المواجهات، أُصيب 3 فلسطينيين بنيرات القوات الإسرائيلية، واصفا إحداها بالخطيرة.

كما أفاد شهود عيان، أن الاشتباكات اندلعت بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي التي اقتحمت المخيم في وقت سابق، لافتين إلى أنه تم اعتقال الشاب حسن عرايشي كراجة وعمه أحمد بعد حصار منزليهما في مخيم بلاطة.

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي أمس يوم الأربعاء، عن سقوط طائرة استطلاع مسيرة خلال عمليتين في نابلس.

وقال المتحدث الرسمي باسم جيش الأحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي "سقطت طائرة مسيرة من نوع "راكب السماء" تابعة للجيش الإسرائيلي في غلاف شمال غزة"، مضيفاً أن "الجيش الإسرائيلي لا يخشى من حدوث تسرب للمعلومات".