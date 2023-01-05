صحف الإمارات: الأسد يستقبل عبدالله بن زايد.. بوتين يعلن تسليح فرقاطة روسية بصاروخ فرط صوتي لأول مرة.. مجلس النواب الأميركي يفشل في انتخاب رئيس له للمرة السادسة

احتجاجات في العراق على انخفاض سعر صرف الدينار

الاتحاد الأوروبي ينتقد اقتحام بن غفير المسجد الأقصى

الدفاع الروسية تلوم جنودها على هجوم صاروخي أوكرانيا قتل العشرات منهم في ماكييفكا

الأمن التركي يحبط هجومًا إرهابيًا في إسطنبول

اهتمت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم، الخميس، بعدد من الموضوعات والأخبار على الصعيدين الإقليمي والدولي، في مقدمتها استقبال الرئيس السوري بشار الأسد وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، وإعلان الرئيس الروسي تزويد فرقاطة بصاروخ فرط صوتي لأول مرة.

في الشأن الإقليمي، أبرزت صحيفة "الإمارات اليوم" استقبال الرئيس السوري بشار الأسد، أمس، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، في دمشق، وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى سوريا.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وسوريا، وسبل تعزيزها وتنميتها من خلال التعاون المشترك على المستويات كافة، وفي مختلف الأصعدة، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.

وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها تطورات الأوضاع في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط. وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، التزام وحرص دولة الإمارات على دعم الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، يعيد أمن واستقرار ووحدة سوريا، ويلبي تطلعات الشعب السوري في التنمية والتطور والرخاء.

وذكرت صحيفة "الخليج" أن عشرات العراقيين نظموا وقفة احتجاجية أمام البنك المركزي أمس، لمطالبة الحكومة بالتدخل من أجل تنظيم سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار.

وارتفع سعر الصرف في السوق السوداء لمستوى قياسي بلغ 158 ألف دينار لكل 100 دولار، فيما أبقت السلطات على سعر الصرف في البنك المركزي عند 146 ألف دينار لكل 100 دولار.

وفي سياق آخر، استدعت محكمة عراقية أمس، وزير العدل ومسؤولًا آخر في الوزارة على خلفية «تعطيل تحقيق في قضية فساد محتملة»، متعلقة بتوفير الطعام للسجون، بعد امتناعهما عن توفير مستندات، كما أفاد بيان صادر عن هيئة النزاهة الاتحادية الحكومية.

ونقلت صحيفة "البيان" عن الرئيس التونسي قيس سعيد تأكيده مجددا أن الحرية لا تعني الفوضى والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس سعيد مساء أمس الأربعاء، في قصر قرطاج، مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين، والمدير العام للأمن الوطني مراد سعيدان.

وأشار الرئيس في هذا السياق إلى "من يقومون بتوزيع أموال طائلة على المواطنين بهدف تعطيل مسار الدور الثاني لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب أو تعطيل مسار بعض المرافق العمومية، فضلا عن تلقيهم مبالغ ضخمة من الخارج بهدف المزيد من تأجيج الأوضاع وضرب استقرار الدولة التونسية".

وتناول اللقاء الوضع الأمني في البلاد وما يقوم به بعض الأشخاص "الذين تقف وراءهم جماعات معروف عنها تجاوز للقانون والمسّ بالأمن القومي".

وشدد الرئيس التونسي على ضرورة تطبيق القانون على الجميع: "لأن أمن الدولة والسلم الاجتماعي لا يمكن أن يُترك من يسعى يائسا إلى ضربهما خارج دائرة المساءلة والجزاء".

وبحسب موقع "24" الإخباري، انتقد الاتحاد الأوروبي اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير باحة المسجد الأقصى.

وقال متحدث باسم الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل: "أود أن أذكر بأهمية الحفاظ على الوضع الراهن للمواقع المقدسة. نحن باعتبارنا الاتحاد الأوروبي قلقون إزاء الخطوات التي تتعارض مع ذلك".

وأوضح المتحدث أن الأسابيع القليلة الماضية شهدت ارتفاعاً خطيراً بالفعل في التوترات وسقوط قتلى وجرحى. ولفت إلى أهمية عدم الإسهام في التصعيد. وذكر أن "خفض التصعيد هي كلمة اليوم، خفض التصعيد هو نظام اليوم"، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعو جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس.

دوليًا، جاء في "الإمارات اليوم" أن وزارة الدفاع الروسية أرجعت السبب في ضربة صاروخية أوكرانية دامية، أسفرت عن مقتل 89 عسكرياً إلى استخدام الجنود الروس الهواتف المحمولة بصورة غير قانونية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أنّ استخدام جنودها هواتفهم النقّالة في مدينة ماكييفكا، التي تسيطر عليها القوات الروسية في شرق أوكرانيا، هو «السبب الرئيس» للضربة الصاروخية الأوكرانية التي استهدفتهم ليلة رأس السنة، ما رفع حصيلة ضحايا الهجوم إلى 89 قتيلاً.

وقال المتحدّث باسم الوزارة سيرجي سيفريوكوف، في تسجيل مصوّر بثّ فجر أمس، إنّ «هناك حالياً لجنة تحقّق لجلاء ملابسات ما حدث، لكن من الواضح منذ الآن أنّ السبب الرئيس... هو أنّ العسكريين شغّلوا واستخدموا على نطاق واسع هواتفهم المحمولة في منطقة تطالها أسلحة كييف، بما يتعارض مع الحظر».

وقال سيفريوكوف إن إشارات الهاتف سمحت لقوات كييف «بتحديد إحداثيات مواقع الجنود، وشن غارة جوية».

وقالت "الخليج" إن مجلس النواب الأمريكي أرجأ لليوم الثاني على التوالي، إلى ظهر الخميس جلسة انتخاب رئيس له بعد ثلاث جولات اقتراع جديدة فشلت خلالها الأغلبية الجمهورية في حشد الأصوات اللازمة لانتخاب مرشّحها كيفن مكارثي رئيساً للمجلس.

وعلى غرار جولات الاقتراع الثلاث العقيمة التي جرت الثلاثاء، أدلى النوّاب بأصواتهم في ثلاث جولات اقتراع جديدة جرت الأربعاء لكنّها باءت كلّها بالفشل إذ لم يتمكّن مكارثي، النائب عن ولاية كاليفورنيا، في إقناع حوالى 20 نائباً جمهورياً من مؤيّدي الرئيس السابق دونالد ترامب بانتخابه خلفاً لنانسي بيلوسي إذ إنّ هؤلاء ظلّوا على رأيهم بأنّه معتدل أكثر ممّا ينبغي.

وذكرت "البيان" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دشن تزويد الفرقاطة «الأميرال جورشكوف»، بصاروخ فرط صوتي جديد، معتبراً أن مهمتها القتالية حدث مهم جداً، في خطوة يتوقّع أن تثير غضب الغرب، في ظل الأجواء الدولية الملبدة بغيوم التصعيد، وفي ظل استمرار الحرب في أوكرانيا.

وبمناسبة بدء تشغيل الصواريخ على «أدميرال غوروشكوف»، قال بوتين إن «هذا السلاح القوي سيسمح بحماية روسيا بشكل موثوق فيه، من التهديدات الخارجية، وتأمين المصالح الوطنية لبلادنا».

وتابع خلال الحفل الذي حضره برفقة وزير الدفاع سيرجي شويجو: «بدأت الفرقاطة الأميرال غورشكوف، بتنفيذ رحلة بحرية طويلة المدى، وهو أمر معهود، لا غرابة فيه. لكن هذه المرة، تم تجهيز السفينة بأحدث نظام صاروخي تسيركون فرط الصوتي، والذي لا مثيل له في العالم».

وبحسب صحيفة "الوطن"، ألقت قوات مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول القبض على أحد عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، كان يخطط لتنفيذ هجوم في إحدى المناطق الحيوية بالمدينة.

وأفادت مصادر أمنية بأن فرق مكافحة الإرهاب أطلقت عملية ضد تنظيم «داعش» الإرهابي، وتمكنت من تحديد هوية مشتبه به قام بتصوير ونشر مقاطع فيديو تتضمن الترويج للتنظيم الإرهابي، والتهديد بتنفيذ عمليات في المناطق الحيوية المكتظة بالسياح والمواطنين.

ونقلت وكالة «الأناضول» عن المصادر أن قوات مكافحة الإرهاب داهمت منزل المشتبه به ويدعى «م.أ»، حيث ألقت القبض عليه، كما صادرت أجهزة رقمية وعدداً من رايات التنظيم الإرهابي وأدوات تستخدم في صناعتها مثل الأقمشة والأصبغة، فضلاً عن أدوات حادة كان يخطط لاستخدامها خلال تنفيذ عملية إرهابية.

كما عثرت الفرق الأمنية على معلومات تشير إلى أن المشتبه به يخطط لتنفيذ عملية في إحدى المناطق الحيوية في إسطنبول.