تجار التجزئة يطرحون السلع بتخفيضات 52% حتى منتصف فبراير المقبل.. تفاصيل

أعلن فيليب بيجييون، المدير الإقليمي لأحد متاجر تجارة التجزئة، عن إطلاق حملة لخفض الأسعار للسلع الغذائية والكهربائية والأجهزة المنزلية بداية من يناير الجارى وحتى منتصف فبراير المقبل 2023، لتقديم تجارب تسوق استثنائية للمجتمع المصري.

وأضاف أن الخصومات تصل إلى 52%، وذلك على جميع الفئات التي تشمل الأجهزة الإلكترونية، والأجهزة المنزلية، والأطعمة الطازجة، وبالإضافة إلى ذلك يتم توفير خطط التقسيط من دون فوائد.

وتابع: “رغم التحديات التي تشهدها السوق، إلا إننا اتخذنا الإجراءات اللازمة للحفاظ على أسعار السلع من خلال إنشاء شبكة قوية من الموردين المحليين الذين يساهمون في توفير 85% من المنتجات، كما يلعبون دورًا أساسيًا في توفير هذه المنتجات المختلفة عالية الجودة للمستهلكين، الأمر الذى يحافظ على استقرار الأسعار ودعم الاقتصاد المحلي”.

وأشار إلى أن مبيعات التجارة الإلكترونية لجميع السلع الغذائية وغيرها ارتفعت بنسبة 89% خلال 2022 مقارنه بعام 2021 بقيمة بلغت 2.3 مليار جنيه، بمعدل نمو في القيمة بنسبة 40%.

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، أكد أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشركاتها التابعة، ‏وجهت بإنشاء ركن بكل مجمع استهلاكي تحت مسمى “أهلا رمضان”، ‏بتخفيضات تتفاوت بين 25 و30%، بالإضافة إلى الشوادر التي ‏شاركت فيها الغرف التجارية بكل محافظة.

وفي هذا السياق، تلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ‏تقريرا من شركتي الجملة العامة والمصرية، وأفاد التقرير الوارد بأنه سيتم إنشاء عدد من الأركان داخل المجمعات الاستهلاكية تحت اسم “أهلا ‏رمضان”، وجارٍ تجهيز باقي المجمعات الاستهلاكية.

وأشار التقرير إلى ‏قيام الشركة العامة لتجارة للجملة والغرف التجارية بإنشاء 3 معارض بجنوب ‏سيناء في دهب والطور وشرم الشيخ، بالإضافة إلى معارض شمال سيناء ‏أيضا والمنوفية ودمياط والشرقية، وجارٍ تجهيز ما يقارب الـ 50 معرضا ‏بالتعاون مع الغرف التجارية.