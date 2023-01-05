قومي المرأة بأسوان: تنفيذ 30 جلسة دوار بقرى حياة كريمة

نظم فرع المجلس القومى للمرأة، 30 جلسة الدوار للتوعية المجتمعية وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكثيف الجهود والأنشطة المبذولة ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى بقرى المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

ومن جانبها قالت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأن جلسات الدوار تم تنظيمها تحت رعاية محافظ أسوان، وبمشاركة متميزة من علماء الأوقاف وبالتعاون مع الوحدات المحلية والقروية.

جلسات الدوار

وأوضحت الدكتورة هدى مصطفى بأن الجلسات إستهدفت توعية عدد 1496 سيدة ورجل وشاب داخل قرى الأشراف والبصيلية بحرى وإدفو قبلى والرمادى بحرى والمحاميد بمركز إدفو ، بالإضافة إلى قرى الأحمدية والعباسية والعتمور قبلى بمركز كوم أمبو ، علاوة على قرى بلانة وأدندان وقسل بمركز نصر النوبة ، مشيرة بأن الجلسات تناولت مناقشة القضية السكانية ، وزواج القاصرات والصحة الإنجابية وختان الإناث والتربية السليمة للأبناء .

وكان قد أستقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن وأسرتها بمطار أسوان الدولى حيث تقوم بزيارة للمعالم والمزارات السياحية والأثرية بمدينة أسوان ، مع الإستمتاع بالطقس المشمس المعتدل ، والطبيعة الساحرة.

ويأتى ذلك فى إطار الإهتمام المتواصل بإستقبال كافة الوفود الزائرة سواء على المستوى الدولى أو المحلى لإستعراض كافة المقومات الطبيعية والإستثمارية والسياحية التى تتمتع بها عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية.

عروس المشاتى

ومن جانبه أعرب محافظ أسوان عن ترحيبه بضيفة مصر ، وزيارتها لعروس المشاتى ، وهو الذى يعكس المكانة الدولية لها على خريطة السياحة العالمية بإعتبارها من أهم المقاصد السياحية التى تتميز بتنوع المنتج السياحى ، والأنماط السياحية المختلفة ، وخاصة السياحات الأثرية والثقافية والبيئية والعلاجية والنيلية والسفارى والصيد ومراقبة الطيور.

وأكد المحافظ على عمق علاقات الصداقة بين مصر والدنمارك فى ظل إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوطيد العلاقات مع مختلف دول العالم بما يجسد دور مصر المحورى إقليمياً ودولياً ، وسعيها الدائم لنشر السلام .

وكان قد قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأنه فى إطار دعم الحالات الإنسانية من ذوى الهمم ، وتنفيذاً لتعليماته أثناء تفقده للقافلة الطبية المجانية للأطراف الصناعية بالمركز الشامل للتأهيل الاجتماعى بطريق السادات بشأن توفير كافة أوجه الرعاية للحالات التى ترددت على القافلة تم تسليم الأطراف الصناعية لـ 43 حالة من ذوى الهمم سواء أطراف علوية وسفلية بمركز التأهيل الشامل.