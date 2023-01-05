عادات كارثية يتجاهلها الكثيرون تزيد من مخاطر الإصابة بالسكري

عادات كارثية عديدة قد تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري ومع ذلك ، لا يدركها الكثيرون إليك وفقا لموقع هيلث 4عادات التي يجب عليك التوقف عنها للوقاية من مرض السكري.

1. الأكل العاطفي

ربما جعلتك بعض التغييرات الحياتية تشعر بالتوتر أو بالإحباط وزيادة الوزن حتمًا ، مما قد يؤدي إلى اختلال توازن مستويات السكر في الدم وتعد أبرز تلك التغييرات هي تناول الطعام عند الشعور بالتوتر.

مرض السكري

2. الجلوس لفترات طويلة

قد يتسبب الجلوس لفترات طويلة في مشاهدة التلفزيون أو العمل أمام الكمبيوتر في تخزين المزيد من الدهون الحشوية وزيادة محيط خصرك

توصي جمعية السكري الأمريكية (ADA) أن يتحرك الجميع كل نصف ساعة على الأقل. أظهرت الدراسات أن القيام بذلك يساعد في زيادة التمثيل الغذائي وحساسية الأنسولين. إذا كنت ستلتزم بمكتبك يوميًا في الغالب ، فابذل جهدًا للوقوف والقيام بأنشطة خفيفة مثل التمدد أو السرعة كل 30 دقيقة. يساعدك إعداد المنبه على أن تظل مسؤولاً.

3. تناول وجبة خفيفة في منتصف الليل

تناول وجبة خفيفة في وقت متأخر من الليل بعد العشاء يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم والتدخل في إنتاج الأنسولين الطبيعي ، مما يجعلك عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع 2 . تخلص من هذه العادة السيئة بتناول ثلاث وجبات متوازنة يوميًا . يمكن أن يؤدي ذلك إلى قمع الرغبة في الإفراط في تناول الطعام أثناء الليل المتأخر. عندما لا تستطيع مقاومة الإلحاح ، لا تتناول رقائق البطاطس أو البسكويت. ابحث عن خيارات صحية مثل الكرفس والحمص بدلاً من ذلك.

4. الإسراف في المشروبات السكرية

إذا كنت لا تعاني من انخفاض نسبة السكر في الدم ، فمن الأفضل الابتعاد عن المشروبات السكرية للحفاظ على مستويات الجلوكوز في المستوى الطبيعي.