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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تراجع بورصات الخليج بسبب مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي

البورصة السعودية
البورصة السعودية

تراجعت أغلب بورصات الخليج اليوم الخميس تحت وطأة مخاوف من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وتقلبات أسعار النفط وما أشار إليه محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) من استمرار تشديد السياسة النقدية.

وهبطت أسعار النفط هبوطا حادا الليلة الماضية بسبب مخاوف من أن التوقعات على المدى القريب في الصين تبدو غير مطمئنة، ومن تأثير تباطؤ النمو العالمي السلبي على الطلب على الوقود. وزادت العقود الآجلة لخام برنت في أحدث تعاملات دولارا إلى 78.84 دولار للبرميل.

وأظهر محضر اجتماع المركزي الأمريكي الذي عقد في ديسمبر ونشر الليلة الماضية أن المسؤولين متفقون على أن الفيدرالي عليه أن يبطئ من وتيرة رفع سعر الفائدة لكنهم لا يزالون يصبون كل تركيزهم على كبح التضخم.

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وقد تخفض السعودية أكثر من سعر الخام العربي الخفيف لآسيا في فبراير بعد أن حددته عند أدنى مستوى في عشرة أشهر هذا الشهر مع استمرار إلقاء المخاوف من فيوض المعروض بظلالها على السوق.

وهبط المؤشر الرئيسي في السعودية 0.5 بالمئة مع نزول 0.5 بالمئة لسهم عملاق النفط أرامكو ذي الثقل على المؤشر.

وقد تخفض أرامكو من سعر البيع الرسمي للخام متوسط الكبريت بنحو 1.50 دولار للبرميل في فبراير مما قد يضغط على سعر الخام العربي الخفيف في فبراير إلى مستوى لم يشهده منذ نوفمبر 2021.

وفي أبوظبي، تراجع المؤشر الرئيسي قليلا بنسبة 0.1 بالمئة مع هبوط 0.4 بالمئة لسهم القابضة و0.1 بالمئة لسهم ألفا ظبي.

أعلنت مبادلة الاستثمار، وهي صندوق سيادي في أبوظبي، وشركة ألفا ظبي القابضة ومقرها الإمارات اليوم الخميس عن تأسيس مشروع مشترك للاستثمار في فرص الائتمان الخاص باستثمار ما يصل إلى تسعة مليارات درهم (2.45 مليار دولار).

ونزل مؤشر دبي 0.1 بالمئة مع تسجيل خسائر لأسهم شركات المؤسسات المالية والعقارية. وهبط سهم بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنوك الإمارة 0.8 بالمئة بينما تراجع سهم إعمار العقارية القيادي 0.9 بالمئة.

لكن مؤشر البورصة القطرية صعد 1.8 بالمئة مع صعود أغلب الأسهم المدرجة عليه تقريبا. وزاد سهم بنك قطر الإسلامي 4.6 بالمئة وصعد سهم بنك قطر الوطني أكبر بنوك منطقة الخليج 3.6 بالمئة.

بورصات الخليج النفط الاحتياطي الفيدرالي السعودية

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