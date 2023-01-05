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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

3.3 مليار جنيه جنيه لتطوير شبكات توزيع كهرباء قطاع سوهاج

وزير الكهرباء
وزير الكهرباء

 أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية، طبقاً لمعاييرالجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك.

وفى هذا الصدد في نطاق محافظة سوهاج ارتفع عدد المشتركين من 1,2 مليون مشترك إلى 1,7 مليون مشترك بنسبة تطور 37%، وارتفع الحمل الأقصى من 629 ميجاوات إلى 818 ميجا وات بنسبة تطور 30%.

ومن أجل مجابهة الزيادة في عدد المشتركين وزيادة الأحمال وتحسين جودة التغذية الكهربائية اتخذت الدولة عدة محاور لتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء حيث تم تنفيذ عدة خطط ومشروعات بتنفيذ عدة خطط (خطة طموحة – خطة ذاتية – إحلال هوائيات) بالإضافة لمشروعات منفذة للغير بنطاق محافظة سوهاج بقطاع توزيع كهرباء سوهاج بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء ، وذلك خلال الفترة من يوليو 2014 حتى تاريخه بإجمالى استثمارات تصل إلى حوالى 3,3 مليار جنيه على النحو التالى : -

· الخطة الطموحة:

تم الانتهاء من تنفيذ الخطة الطموحة بقطاع كهرباء سوهاج لتطويـر الشـبـكات من يوليو 2017 بتكلفة وقدرها 1,3 مليار جنيه.

الخطة الاستثمارية (الذاتية) للقطاع:

بلغ قيمة ما تم تنفيذه للخطة الذاتية من يوليو 2014 حوالى 500 مليون جنيه.

ومن المستهدف خلال العام المالي 2022 /2023 تنفيذ الخطة بمبلغ يصل الى حوالى  100 مليون جنيه (تم التنفيذ بنسبة 68%حتى الآن).

· خطة إحلال الهوائيات الي كابلات أرضية:

ما تم تنفيذه بخطة إحلال الهوائيات الجهد المتوسط بكابلات ارضية خلال الفترة من يوليو 2017 حتى تاريخة عدد 149 عملية بإجمالي اطوال كابلات  45.304 كم  بلغ قيمة 45 مليون جنيه.

ومن المستهدف خلال العام المالي 2022 /2023 تنفيذ عدد 23 عملية بإجمالي اطوال كابلات 10.3كم وبمبلغ 20 مليون جنيه. (تم تنفيذ عدد 3 عمليات بإجمالي أطوال كابلات 1.405 كم)

 

المشروعات (المنفذة للغير):

قامت الشركة بدراسة وتنفيذ المشروعات المطلوبة للغير للبنية التحتية لمرفق الكهرباء بالمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، وتغذية المشروعات القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمصانع والمدارس والري ..... الخ، والتي تسهم في تنمية المجتمع وتحقيق حياه أفضل للمواطن.

والمشروعات المنفذة للغير خلال الفترة بلغت 1,5 مليار جنيه

 

مكونات الشبكة:

وارتفعت مكونات الشبكة خلال الفترة من يوليو 2014 حتى تاريخه وبلغت:

75مـوزع  الجهد المتوسط من 31 موزع لتصبح بزيادة قدرها  142%

3415 كم خطوط هوائية جهد متوسط من 3283 كم بزيادة   قدرها 4%

3902 كم كابـلات جهــد مـتـوسـط من 1720 كم لتصبح  بزيادة قدرها 126%

8992مـحول تـوزيع من 7069 محول لتصبح  بنسبة زيادة 27%

وبلغت سعات المحولات 2787 م.ف.أ.  من 1575 م.ف.أ. لتصبح بنسبة زيادة 77%

17712 كم خطوط هوائية جهد منخفض من 12547 كم بنسبة زيادة 41%

كم 1448كابـلات جهــد منـخفض من 456 كم   لتصبح  بنسبة زيادة   217%

وقد أدى تطوير الخدمات المقدمة من الشركة إلى خفض متوسط زمن العطل سعياً إلى تحقيق رضاء المشتركين .

 

التطوير في مجال خدمة العملاء:

تم الالتزام ببرنامج القراءة الموحد وربطه مع مركز الاصدار لتحقيق مبدأ الشفافية وضمانة كافة حقوق المواطن لمراقبة استهلاكه والقضاء تماماً على الشكوى من عشوائية القراءة.

تم الانتهاء من تطوير مدني لعدد (17) وتطوير نظم وبرامج لعدد (15) مركز خدمة عملاء من أجمالي (19) مركز.

تم تجهيز جميع مراكز خدمة العملاء بأحدث الاجهزة وربطها مع مركز الاصدار والمنصة الاليكترونية.

تسعى الشركة جاهدة للتيسير على المواطنين من خلال فتح منصات الكترونية متعددة لبحث شكاوى المواطنين واستفساراتهم والرد عليها ، وتوفير منافذ سداد الكترونية متنوعة لتسهيل السداد للمواطنين.

مبادرة حياة كريمة

يستهدف المشروع بالمرحلة الأولى تطوير شبكات الكهرباء لعدد (193) قرية لعدد (7) مراكز وذلك لخدمة عدد (685516) مشترك وهم (المراغة – طما – ساقلتة – المنشاة والعسيرات – جرجا – البلينا – دار السلام). تم البدء في التنفيذ لعدد (111) قرية

وبلغت الكميات المستهدفة بالمشروع  (4) موزعات، عدد (2649) كشك،  (2649) محول،  (245) وحدة ربط حلقي،  (1372) عامود هيكلي،  (820) طن موصلات جهد متوسط،  (1660) كم كابلات متوسط، عدد (34661) عامود جهد منخفض/ عدد (5751) كم موصلات جهد منخفض، عدد (338) كم كابلات منخفض

كما تم الانتهاء من دراسة تطوير عدد (42) قرية ب (2) مركز وهم طهطا واخميم للتنفيذ بالمرحلة الثانية للمشروع لخدمة عدد (260 الف) مشترك

وتنفيذأ لتوجيهات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يتم المتابعة المستمرة للشكاوى المقدمة من المواطنين والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن والعمل الدائم لإستقرار التغذية الكهربائية والحد من الفقد.

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