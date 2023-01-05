رويترز: مستشفيات طالبان تفشل في علاج الأطفال الأفغان المصابين بالإلتهاب الرئوي

أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الخميس، أن المستشفيات بطالبان مكتظة بشكل كبير وعاجزة عن علاج الأطفال المصابين بالتهاب رئوي.

ورصدت معاناة العائلات مع أطفالهم، وكشفت إحدي الأمهات أن طفلها لا يزال يعاني من التهاب رئوي بعد أن سمحت المستشفى للطفل بالخروج للمرة الثالثة.

وقالت إحدي العائلات أن طفلهم يصاب بالإلتهاب مجددا بعد كل مرة يتم فيها السماح له بالخروج من المستشفى.

وأضافت أنهم قاموا بصرف ما في استطاعتهم من دخلهم المنخفض بالفعل لمحاولة تدفئة غرفة طفلهم والتي تنخفض حرارتها كثيرا في الليل.

وأشارت إلي وجود أزمة اقتصادية تعاني منها البلاد، واضافت ان الكثير من الأفغان لا يستطيعون تحمل مصاريف التدفئة، ما يؤدي إلي الإصابة بالإلتهاب الرئوي.