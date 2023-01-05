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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: الطاقة النووية تظل نظيفة حتى أثناء الحوادث

الطاقة النووية
الطاقة النووية

أكد الدكتور علي عبد النبي، خبير الطاقة النووية، إن الطاقة النووية نظيفة، ولا يصدر انبعاثات كربونية منها.

وقال "عبد النبي"، خلال ظهوره عبر برنامج "مستقبل العالم"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الطاقة النووية تظل نظيفة، سواء طوال فترة تشغيلها، أو حتى أثناء الحوادث.

وأضاف، أن مستقبل الطاقة في العالم يسير نحو اتجاهين، الاتجاه الأول هو الطاقة الكهروضوئية وتعني خلايا الشمس، والاتجاه الثاني هو الطاقة النووية، نظرا لكونهما مصدرين نظيفين للطاقة.

وتابع، أن هناك ثلاث أمور متحكمة في ملف الطاقة في العالم الآن، أولها البيئة وضرورة الحفاظ عليها من الانبعاثات الضارة، والثانية هي الاقتصاد، حيث تتحكم اقتصاديات الطاقة بشكل كبير في الأمور، والمتحكم الثالث هو النزاع على مصادر الطاقة.

وأشار، إلى أن الصين هي المسيطر الأكبر على الطاقة الكهروضوئية، حيث أنها الأكثر إنتاجا للكهرباء منها في العالم، يليها أمريكا، ثم الهند، بينما المحطات النووية لتوليد الكهرباء، فإن هناك 422 محطة نووية على مستوى العالم لتوليد الكهرباء.

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