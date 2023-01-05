شهيد الشهامة| أشرف طالب بيخرج من المدرسة يساعد والده فمات على يد بلطجية بالإسماعيلية

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية جهودها لسرعة ضبط المتهمين في واقعة مقتل سائق توك توك " شهيد لقمة العيش" علي يد مجهولون، قاموا بايقافه بمدخل قرية نفيشة التابعة لمركز الإسماعيلية، وسرقة التوك توك وتليفونه المحمول بعد الاعتداء عليه.



ولقي المجني عليه مصرعه ولفظ أنفاسه الأخيرة بمجمع الإسماعيلية الطبي، فجر اليوم الخميس، إثر إصابته بجروح بالرأس وآخر بالرئة.

وكان اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارا يفيد إصابة شاب يدعي اشرف السيد عبد العظيم حامد، 16 سنه، مقيم بعزبه ابو حسان التابعة لمركز الإسماعيلية.

وحسب رواية جيران المجني عليه، أثنوا علي حسن خلقه وأنه كان يساعد والده وأخواته ماديا.

وعثر الأهالي بمحيط مستشفي الحميات بمدخل قرية نفيشة، مساء أول أمس الثلاثاء، علي شاب في العقد الثاني من عمره، مجروحا مصابا بحالة اعياء شديدة وغيبوبة تمامة، علي الفور تم نقله إلي مجمع الإسماعيلية الطبي.



وتجري نيابة مركز الإسماعيلية تحقيقاتها حول الواقعة وظروف ملابساتها.



كما يواصل أمن الإسماعيلية تحرياته حول الحادث بسؤال شهود العيان وأهالي المجني عليه.