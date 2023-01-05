عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شهيد الشهامة| أشرف طالب بيخرج من المدرسة يساعد والده فمات على يد بلطجية بالإسماعيلية

شهيد لقمة العيش
شهيد لقمة العيش

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية جهودها لسرعة ضبط المتهمين في واقعة مقتل سائق توك توك " شهيد لقمة العيش" علي يد مجهولون، قاموا بايقافه بمدخل قرية نفيشة التابعة لمركز الإسماعيلية، وسرقة التوك توك وتليفونه المحمول بعد الاعتداء عليه.


ولقي المجني عليه مصرعه ولفظ أنفاسه الأخيرة بمجمع الإسماعيلية الطبي، فجر اليوم الخميس، إثر إصابته بجروح بالرأس وآخر بالرئة.

وكان اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارا يفيد إصابة شاب يدعي اشرف السيد عبد العظيم حامد، 16 سنه، مقيم بعزبه ابو حسان التابعة لمركز الإسماعيلية.

صحة الإسماعيلية تضبط سيارة تبيع أغذية مجهولة المصدر.. بالصور

وحسب رواية جيران المجني عليه، أثنوا علي حسن خلقه وأنه كان يساعد والده وأخواته ماديا.

وعثر الأهالي بمحيط مستشفي الحميات بمدخل قرية نفيشة، مساء أول أمس الثلاثاء، علي شاب في العقد الثاني من عمره، مجروحا مصابا بحالة اعياء شديدة وغيبوبة تمامة، علي الفور تم نقله إلي مجمع الإسماعيلية الطبي.


وتجري نيابة مركز الإسماعيلية تحقيقاتها حول الواقعة وظروف ملابساتها.


كما يواصل أمن الإسماعيلية تحرياته حول الحادث بسؤال شهود العيان وأهالي المجني عليه.

محافظة الاسماعيلية الاسماعيلية التوك توك مستشفى الحميات مدير امن الاسماعيلية مجمع الإسماعيلية الطبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام نزل عن 1200 جنيه|الذهب يتراجع بقوة بعد شهادات الـ25% وعيار 21 مفاجأة

تراجع أسعار الذهب وانخفاض الدولار وصعود اليورو عالمياً

صدمة.. خبير لوائح: كهربا قد يتسبب في إلغاء الدوري المصري

ميدو يشيد بتصرف النادي الأهلي مع صفقته الجديدة

اللي معاه دولار يتخلص منه|انهيار السوق السوداء بعد شهادات الـ25%

أسعار الذهب خامس أيام العام الجديد.. مفاجأة فى عيار 21

الصور الأولي لحادث مصرع وإصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة نقل بالإسماعيلية

كان عنده رباط صليبي.. شوبير يكشف مفاجأة عن صفقة الأهلي الجديدة

موضوعات متعلقة

كريم توكا يفاضل بين عروض أندية تايلاند وليبيا والقسم الثاني المصري

صيام الأيام البيض.. فضلها وموعدها وسبب صومها

ماذا كان يفعل الرسول قبل صلاة الفجر .. وما المقصود بـ دعاء القنوت؟

دراسة: الكربوهيدرات عالية الجودة تقلل مخاطر الإصابة بمرض السكري

رؤية النبي في المنام يأمرني .. هل توجب الطاعة؟.. الإفتاء تجيب

قيام الليل جماعة .. فضلها وحكم أدائها مع الزوجة وفي المسجد

براوية خلف عن حمزة|الشيخ محمد إسماعيل يبدع في تلاوة "آل عمران"

بعد أنباء انفصالها.. بوسى: جوزى الأول خانى مع رقاصتين وضربته علقة سخنة

ترشيحاتنا

أوكرانيا تكشف سبب استحالة عقد اتفاق مع روسيا

15 دقيقة.. محمد شريف يهدر والفار يحسم ضربة جزاء لـ إنبي أمام الأهلي

الخط الثالث لمترو الأنفاق يفوز بجائزة أفضل مشروع حكومي عربي للبنية التحتية

مدبولي: 11.5 مليون جنيه دعما نقديا لسوهاج وتوفير 14 ألف فرصة

شهيد الشهامة| أشرف طالب بيخرج من المدرسة يساعد والده فمات على يد بلطجية بالإسماعيلية

مشروع تعديل قانون قمع التدليس والغش.. 7 سنوات حبس وغرامة تصل لـ2 مليون جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيسي للمصريين: وعدي سينفذ.. 3 لقطات إنسانية تبرز محبة الرئيس لأهل الصعيد

في 3 أسابيع.. أسرع رجيم لنحت قوامك وحرق دهون الكرش العنيدة

خلال جولة لرئيس الأركان.. "سايلو فودز" أحدث مدينة صناعية إلكترونية للمنتجات الغذائية

نشرة المرأة والصحة|6 أطعمة تحمي من أمراض القلب والأوعية الدموية ..ما هو متحور اكس بي بي الجديد؟.. ميزة كبيرة في الزنجبيل تهم المتزوجين

فيديو

مرض مميت وولادة اطفال بأعضاء جديدة.. تنبؤات غريبة لعام 2023

مفاجأة في الذهب وتفاصيل سعر الدولار بالبنوك

مذيعة صدى البلد تستعرض حالة الطقس وتحذيرات من سقوط الأمطار وانخفاض الحرارة

حرب بين البشر .. 5 أحداث تغير العالم في عام 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ