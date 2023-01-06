طلب إحاطة لوزير النقل بشأن تأخير إنجاز مشروع كوبرى بنى قرة بأسيوط

تقدم النائب ابراهيم نظير عضو مجلس النواب عن دائرة شمال أسيوط إلى رئيس مجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلى وزير النقل والمواصلات، بشأن التأخير والتقاعس الشديد عن إنجاز وإتمام مشروع كوبرى بنى قرة بمركز القوصية - محافظة أسيوط، والمزمع إنشاؤه لخدمة آلاف المواطنين يوميا من قرية أم القصور وقرية بنى قرة وتوابعهما.

وأضاف عبد النظير: وكذلك بسبب إتخاذ قرار هدم الكوبرى القديم بصورة عشوائية وبدون دراسة مما أثر على المواطنين، لصعوبة التنقل شرقا وغربا سواء للدارسة او للعمل وكذا الفلاحين وذوى الإحتياجات الخاصة، مطالبا بمناقشة الطلب بالجلسة العامة.