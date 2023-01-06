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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب إحاطة لوزير النقل بشأن تأخير إنجاز مشروع كوبرى بنى قرة بأسيوط

صدى البلد

تقدم النائب ابراهيم نظير عضو مجلس النواب عن دائرة شمال أسيوط إلى رئيس مجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلى وزير النقل والمواصلات، بشأن التأخير والتقاعس الشديد عن إنجاز وإتمام مشروع كوبرى بنى قرة بمركز القوصية - محافظة أسيوط، والمزمع إنشاؤه لخدمة آلاف المواطنين يوميا من قرية أم القصور وقرية بنى قرة وتوابعهما.

وأضاف عبد النظير: وكذلك بسبب إتخاذ قرار هدم الكوبرى القديم بصورة عشوائية وبدون دراسة مما أثر على المواطنين، لصعوبة التنقل شرقا وغربا سواء للدارسة او للعمل وكذا الفلاحين وذوى الإحتياجات الخاصة، مطالبا بمناقشة الطلب بالجلسة العامة.

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طلب إحاطة موجه وزير النقل والمواصلات مشروع كوبرى بنى قرة بمركز القوصية محافظة أسيوط قرية أم القصور قرية بنى قرة

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