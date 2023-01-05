ضبط مصنع ملابس بدون ترخيص بعدد من مراكز الدقهلية

شنت مديرية التموين دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية عدة حملات تموينية لضبط المخالفين وتحت إشراف على حسن مدير عام شؤن التجارة والرقابة ومحمد زغلول رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية

وتشكلت الحملة برئاسة سامى ابراهيم وعضوية مصطفى عوض من مأمورى الضبط القضائي بالمديرية وبالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك برئاسة أحمد عبدالعزيز مدير الفرع بالدقهلية وعضوية أحمد الدسوقى و السيد علام عضوى بالفرع وأسفرت عن ضبط مصنع ملابس بدون ترخيص وتم التحفظ على ١٠٠٠٠ قطعة ملابس.

كما تم ضبط صاحب محل بيع سجائر لبيعه سجائر بازيد من السعر الرسمى وتم التحفظ على ١٠٠٠ علبة سجائر.

كما تم ضبط محلين لبيع المواد الغذائية لحيازة سلع غذائية بدون فواتير تدل علي مصدرها ومنشأها وتم التحفظ على ٢ طن دقيق حر و ١٨٠٠ عبوة صلصة وتم سحب عينات لارسالها للتحليل المعملى وجميع المضبوطات متحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

كما شنت المديرية حملة تمونية ببلقاس وتم تحرير محضر جنح للامتناع عن توريد كمية وقدرها ٢٠٠ طن أرز شعير.

تم عرض جميع المحاضر على النيابة العامة.

وتؤكد مديرية تموين الدقهلية على استمرار أعمال الرقابة والتفتيش لضبط المخالفين.

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