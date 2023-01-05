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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرة أوكرانية: اقتصاد البلاد انكمش بنسبة 30.4% عام 2022

صدى البلد

قالت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية، يوليا سفيرينكو، اليوم /الخميس/، إن الاقتصاد الأوكراني تقلص بنسبة 30.4 في المائة في عام 2022.

 

وأضافت سفيرينكو -في بيان نقلته وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية- أن أوكرانيا تكبدت أكبر خسائرها وأضرارها الاقتصادية منذ استقلالها عن روسيا في عام 1991 بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، التي بدأت في شهر فبراير من عام 2022، مشيرة إلى أن هذا الانكماش المقدر في عام 2022 يعد أقل مما كان متوقعا في السابق.

 

وتابعت سفيرينكو قائلة إن: "هذا يعد أسوأ معدل للاقتصاد منذ الاستقلال، إلا أنها تعد أفضل مما توقعه معظم الخبراء في بداية الحرب، عندما تراوحت تقديرات الانخفاض ما بين 40 و50 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي".

وأشارت الوزيرة الأوكرانية إلى أن النجاحات التي حققتها أوكرانيا في ساحة المعركة والعمل المنسق للحكومة والشركات بالإضافة إلى "روح الشعب التي لا تقهر" وسرعة استعادة البنية التحتية الحيوية المتضررة والدعم المالي من الشركاء الدوليين، مكنت جميعها أوكرانيا من الحفاظ على الجبهة الاقتصادية في وقت الحرب. على حد قولها

وزيرة الاقتصاد الأوكرانية الاقتصاد الاوكراني أوكرانيا الحرب الروسية

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