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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس 3 أشخاص سرقوا مواسير نحاسية من شركة بالتجمع

حبس
حبس

قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس ٣ أشخاص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة كمية من المواسير النحاسية ومجموعة من الأسلاك الكهربائية وقطع من الحديد من موقع إحدى الشركات بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وتحميلها بصندوق سيارة "نقل".

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد نجحت الأجهزة الأمنية في القاهرة في ضبط ثلاثة أشخاص لقيامهم بسرقة كمية من المواسير النحاسية ومجموعة من الأسلاك الكهربائية وقطع من الحديد من موقع إحدى الشركات بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وتحميلها بصندوق سيارة "نقل" تم ضبطها.

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بقصد التصرف فى المسروقات بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة .

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