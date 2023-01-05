موعد مباراة الأهلي القادمة أمام المصري في الدوري

يواصل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مشواره المحلي، ويلاقي المصري في الجولة المقبلة من بطولة الدوري المصري.



ويلتقي الأهلي مع المصري البورسعيدي، على أرضية ملعب استاد برج العرب في الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر المسابقة المحلية.



وكان الأهلي قد حقق الفوز على إنبي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الخميس، في الجولة الثانية عشر.

موعد مباراة الأهلي والمصري في الدوري



تلعب مباراة الأهلي والمصري يوم الخميس المقبل الموافق 12 يناير في تمام الساعة 7 بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت السعودية.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 30 نقطة، بينما المصري يتواجد في المركز العاشر بـ14 نقطة.