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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام المصري في الدوري

الاهلي
الاهلي

يواصل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مشواره المحلي، ويلاقي المصري في الجولة المقبلة من بطولة الدوري المصري.


ويلتقي الأهلي مع المصري البورسعيدي، على أرضية ملعب استاد برج العرب في الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر المسابقة المحلية.

 

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موعد نتيجة الفحص الطبي لـ يعقوبو مع الأهلي

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بيان رسمي.. النجم يكشف كواليس مثيرة في صفقة الأهلي الجديدة كريستو


وكان الأهلي قد حقق الفوز على إنبي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الخميس، في الجولة الثانية عشر.

موعد مباراة الأهلي والمصري في الدوري


تلعب مباراة الأهلي والمصري يوم الخميس المقبل الموافق 12 يناير في تمام الساعة 7 بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت السعودية.

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سر استياء كولر قبل مباراة الأهلي وإنبي فى الدوري

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مشادة بين لاعبي الأهلي وإنبي.. تفاصيل

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 30 نقطة، بينما المصري يتواجد في المركز العاشر بـ14 نقطة.

النادي الأهلي الأهلى الدوري المصري المصري البورسعيدي موعد مباراة الأهلي والمصري في الدوري

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