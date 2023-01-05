عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالأدلة.. خالد الغندور يكشف مدى صحة هدف الداخليه في مرمي الزمالك

صدى البلد

علق الاعلامي خالد الغندور علي حقيقة احتساب الهدف الأول لنادي الداخلية في مرمي الزمالك .

ونشر الغندور صورة توضح تسلل لاعبي الداخليه من خلال حسابه الشخصي فيس بوك قائلا :" الأمور واضحة للجميع اللاعب واضح تداخله في اللعبة ".


انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك والداخلية بتقدم الأخير بهدف دون رد، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري الممتاز.

تفاصيل المباراة..

انطلقت المباراة بهجوم قوي من الزمالك وحذر شديد من الداخلية الذي كان يحمي خط دفاعه بنظام قوي.

اطمئن لاعبي الزمالك بشكل ملحوظ وأهدروا العديد من الفرص خلال الـ 15 دقيقة الأولى من المباراة، وأتيحت الفرصة للداخلية أكثر من مرة ولكن لم يتمكن الهجوم من تسجيل هدف تقدم.

وفي الدقيقة 23 سجل سمير فكري الهدف الأول لنادي الداخلية في شباك الزمالك لتصبح النتيجة 1 / 0.

4D57EBE1-1E1E-4965-8406-2670D7387DB4
4D57EBE1-1E1E-4965-8406-2670D7387DB4

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام بـ 2011 جنيها.. سعر الذهب الآن في مصر بالتعاملات المسائية

عاجل.. نقل نجم الأهلي للمستشفى بسبب انعدام الرؤية بأحد عينيه

صدمة.. خبير لوائح: كهربا قد يتسبب في إلغاء الدوري المصري

تفتكروا ليه؟.. خالد الغندور يتساءل بعد فوز الأهلي على إنبي

تطور خطير.. حقيقة الإطاحة ببوتين والتجهيز للانقلاب ضده

بديل يعقوبو.. الأهلي ينتظر فرمان كولر لحسم صفقة جديدة

ميدو يشيد بتصرف النادي الأهلي مع صفقته الجديدة

تراجع أسعار الذهب وانخفاض الدولار وصعود اليورو عالمياً

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يزور المقر البابوي لتهنئة البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

غنت لها داليدا.. لماذا أطلق على سوهاج بلد المواويل

رونالدو: تمثيل نادي النصر شرف لي وأنا هنا للمساعدة في تطور السعودية

لبنان.. بيان عاجل بشأن ترشح وزير الخارجية والمغتربين لرئاسة الجمهورية

بالموبيل.. كيفية عمل تظلم ودفع مخالفات المرور

بيان عاجل من الأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمة.. سر ظهور علامات زرقاء بالجسم

أسعار كتب الكتاب الجديدة | كيفية استخراج قسيمة زواج مميكنة من بيتك

زي اللي في المصنع.. طريقة شرب مياه معدنية من الحنفية

وزير الدفاع للبابا تواضروس: مصر ستظل قوية بوحدة نسيجها الوطنى

فيديو

صفقات نارية لـ الأهلي وسر التراجع عن ضم نجم منتخب غانا.. فيديو

مفاجأة في اعترافات بلوجر التيك توك وقرار عاجل من المحكمة ..فيديو

رونالدو وشيرين والدولار.. أحداث ساخنة في الأيام الأولى بالعام الجديد.. فيديو

وزير الدفاع للبابا تواضروس: مصر ستظل قوية بوحدة نسيجها الوطنى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ