بالأدلة.. خالد الغندور يكشف مدى صحة هدف الداخليه في مرمي الزمالك

علق الاعلامي خالد الغندور علي حقيقة احتساب الهدف الأول لنادي الداخلية في مرمي الزمالك .

ونشر الغندور صورة توضح تسلل لاعبي الداخليه من خلال حسابه الشخصي فيس بوك قائلا :" الأمور واضحة للجميع اللاعب واضح تداخله في اللعبة ".



انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك والداخلية بتقدم الأخير بهدف دون رد، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري الممتاز.

تفاصيل المباراة..

انطلقت المباراة بهجوم قوي من الزمالك وحذر شديد من الداخلية الذي كان يحمي خط دفاعه بنظام قوي.

اطمئن لاعبي الزمالك بشكل ملحوظ وأهدروا العديد من الفرص خلال الـ 15 دقيقة الأولى من المباراة، وأتيحت الفرصة للداخلية أكثر من مرة ولكن لم يتمكن الهجوم من تسجيل هدف تقدم.

وفي الدقيقة 23 سجل سمير فكري الهدف الأول لنادي الداخلية في شباك الزمالك لتصبح النتيجة 1 / 0.