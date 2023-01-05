رونالدو: تمثيل نادي النصر شرف لي وأنا هنا للمساعدة في تطور السعودية

عبر البرتغالي كريستيانو رونالدو عن سعادته الكبرى بالانتقال للعب في النصر والدوري السعودي.

وأتم نادي النصر السعودي التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفقة انتقال حر قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقال كريستيانو رونالدو في مقتطفات من حوار لحساب نادي النصر على موقع “تويتر":"بكل تأكيد أشعر بشعور رائع بأن أكون هنا، تمثيل نادي النصر يعد شرف لي وأنا أتطلع للبدء وجلب السعادة للناس ولي بشكل شخصي، أنا سعيد جدًا بأن أكون هنا".

وأضاف:"أهم شيء هو الحاضر والاستمتاع والفوز من أجل النادي، بالإضافة للمساعدة في تطور هذه الدولة (المملكة العربية السعودية) لأتها تستحق هذا الشيء، وأنا هنا لأكون جزء من الجيل الجديد",

واختتم قائلًا:"لدى الدوري السعودي إمكانيات كبير جدًا ولاعبين من الطراز العالي ويعد قوي جدًا وتنافسي بشكل كبير ولهذا السبب أنا هنا اليوم