تحصين للامتحانات بالتوفيق والنجاح.. 3 كلمات واظب عليها في ساعة الإجابة

يؤدي الطلاب امتحانات الفصل الدارسي الأول للعام 2022/2023م، ومع الساعات الأولى من يوم الجمعة يوم الإجابة يكثر البحث عن تحصين للامتحانات بالتوفيق والنجاح .

تحصين للامتحانات بالتوفيق والنجاح

وقد كشف الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم العميد السابق لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر فرع أسيوط، عن 32 كلمة واظب عليها في ساعة الإجابة من يوم الجمعة، وهذا التحصين الخاص بالامتحانات لجميع الطلاب والطالبات.

وقال مرزوق: إلى أبنائي في كلية أصول الدين بأسيوط بل وفي كل جامعة الأزهر الشريف وكل جامعات مصرنا الحبيبة وكل الطلاب المحبين للقرآن الكريم في مشارق الأرض ومغاربها، ورثنا عن شيخنا الشيخ الصاوي في معهد أسيوط الأزهري في السبعينات ما يلي : بعد تسلمك ورقة الأسئلة وقبل قراءتها اقرأ الآية الكريمة من سورة النساء ( ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إﻻ أنفسهم وما يضرونكمن شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ) سورة النساء اقرأ الآية 3 مرات .. وفي كل مرة مابين القوسين [ وعلمك مالم تكن تعلم ] 3 مرات، وسوف تجدون لها تأثيرا عظيما في التذكير بما قرأتموه طوال العام .

ولفت إلى أن الشيخ الصاوي كان عالما فاضلا من علماء معهد أسيوط وقد ألف ألفية في النحو والصرف، مضيفا: منذ أن ورثنا هذا الورد . وأنا شخصيا ولله الحمد قد التزمت به قبل كل امتحان تحريري.. وبفضل الله تعالى ثم ببركة هذا الورد ما أخفقت في امتحان تحريري قط .

تحصين للامتحانات بالتوفيق والنجاح

- اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، افتح عليّ فتوح العارفين بفضلك.

- اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إن شئت سهلا.

- اللهم أعنّي على الدراسة ولا تجعل قلبي يمل منها وكن معي في كل لحظة ووفقني لما تحب وترضى، اللهم لا تجعل الدرجات أكبر همي ومبلغ علمي وراضني بما قضيت لي.

- اللهم سهّل عليّ ما صعب حفظه ويسر لي ما استغلق فهمه واجعل هذا العلم حجة لي لا علي.

- اللهم إنّي استودعتك ما علمتني إياه فردّه إليّ حين حاجتي إليه ولا تنسيني إياه بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين يا بديع السماوات والأرض.

- اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته وتضرع إليك فرحمته وسألك فأعطيته وتوكل عليك فكفيته وإلى حلول دارك دار السلام أدنيته.

- يا جواد جد علينا وعاملنا بما أنت أهله إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة.

- اللهم يا رب العالمين افتح على الطلاب فتوح العارفين بك، اللهم رب العالمين نجح مقصودهم، اللهم سلي قلوبهم.

- اللهم ثبت أقدامهم وأفئدتهم وعقولهم، وذكرهم ما نسوا من العلم، اللهم يارب العالمين سدد إجابتهم، وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

- يا معلم سيدنا إبراهيم علمني، ويا مفهم سيدنا سليمان فهمني، ويا ملهم سيدنا يوسف ألهمني.

- اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني.

- اللهم تقبل هذا العلم مني واجعل كل حرف وكلمة أدرسها خالصة لوجهك الكريم ولا تجعلني أغتر بعلمي وقدراتي.

- يارب كن معي فإني فقير إليك ضعيف من دونك ولا حول لي ولا قوة إلا بك.

- اللهم وفق الطلبة والطالبات ويسر لهم كل صعب.