نهاية المباراة .. أول تعليق من شوبير بعد تعادل الزمالك أمام الداخلية

علق الإعلامي أحمد شوبير على تعادل نادي الزمالك مع نظيره الداخلية بنتيجة 1 / 1 في المباراة التي جمعتهما على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري المصري الممتاز.



وكتب شوبير عبر حسابه علي فيسبوك "نهاية المباراة بين الزمالك والداخلية بالتعادل 1-1 في الدوري الممتاز".



سجل سمير فكري الهدف الأول لنادي الداخلية في مرمى الزمالك بعد تسديدة بقدمه اليسرى سكنت شباك محمد عواد في الدقيقة 23، وفي الدقيقة 95 سجل محمد عبد الغني هدف التعادل للزمالك أمام الداخلية لتنتهي المباراة بنتيجة 1 / 1.



ترتيب الزمالك والداخلية في الدوري المصري

رفع نادي الزمالك رصيده للنقطة 25 في المركز الثاني، بينما يحتل نادي الداخلية المركز الـ12 برصيد 9 نقاط.