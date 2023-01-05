عضو "البحوث الإسلامية": دور الشعراوي في نشر الوسطية لا ينكره إلا جاحد

قال الدكتور عبدالغني هندي عضو مجلس البحوث الإسلامية، إن الدور الوطني الذي لعبه فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوي إمام الدعاة لا يقبل مزايدة من أحد، هذا الرجل كان رجلا مصريا بامتياز، وعندما قررت الدولة عودة البعثات عاد إلى مصر فورا وأشاد كثيرا بدور الجيش في انتصارات حرب أكتوبر.

وأضاف الدكتور عبدالغني هندي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، من ينكر دور الشيخ الشعراوي إنسان جاحد لا يرى أنه أحد القوى الناعمة الكبيرة للدولة المصرية في العالم الإسلامي، متسائلا لماذا تخرج هذه الأصوات الكارهة لأن تكون في مصر مرتكزات أساسية للقوى الناعمة.

تابع عضو مجلس البحوث الإسلامية، من يهاجمون الشيخ الشعراوي يعتدون في ثوابت الدولة وقوتها الناعمة الحقيقة وتفريق المصريين، ومن يحترم الدولة لا بد أن يحترم رموزها وإمام الدعاة على قمة هذه الرموز، وحتى إن كان لم يكن نبيا ولا رسولا هذا الصوت الوسطي والمتواضع والذي خرج من هذه الأرض التي لا بد أن تفخر به.

