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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارة خارقة من BYD بقدرات غير مسبوقة .. صور

سيارة خارقة من BYD
سيارة خارقة من BYD بقدرات غير مسبوقة

تمكنت شركة السيارات الصينية BYD من اكتساب شعبية كبيرة داخل العديد من الاسواق، نسبة إلى طرازاتها المتنوعة والعزيز من تواجدها ايضا، بينما كشفت احد اذرع الشركة وهي YangWang المتخصصة في مجال تصنيع السيارات الكهربائية عن احدث اصدارتها في هذا المجال.

سيارة خارقة من BYD بقدرات غير مسبوقة

وجاءت السيارة الجديدة المقدمة من YangWang باسم U9، وتعتبر هذه النسخة احد مفاجات الصانع الصيني، نسبة إلى تصميمها المميز، والتجهيزات الفنية القوية، والتي تجعلها بالفعل تنضم وسط نخبة السيارات الرياضية الخارقة.

سيارة خارقة من BYD بقدرات غير مسبوقة

تعتمد السيارة U9 الخارقة على تصميم خارجي مميز، يحمل الكثير من اللمسات الانسيابية، والتي تعزز من قدرات السيارة في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، بالاضافة إلى التمتع بمصابيح امامية حادة، وجنوط رياضية، مع هيكل مسحوب وعتبات جانبية تعزز من المفهوم الرياضي.

سيارة خارقة من BYD بقدرات غير مسبوقة

سيارة خارقة من BYD بقدرات غير مسبوقة

سيارة خارقة من BYD بقدرات غير مسبوقة

وعلى الرغم من عدم الافصاح عن القدرات الفنية التي تتمتع بها U9، ولكنها حصلت على قوة هائلة في الانطلاق، حيث تتمكن السيارة من الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة من نقطة السكون 0 خلال فترة زمنية مدتها ثانيتين فقط.

سيارة خارقة من BYD بقدرات غير مسبوقة

وجاءت الناحية الخلفية للسيارة الخارجة U9، وهي تحمل مصابيح عريضة بهئية الشريط الضوئي، بالاضافة إلى ناشر رياضي بلمسات انسيابية ايضا، بينما تمتعت السيارة بنظام الطاقة Yisifang مع حزمة من التجهيزات، بينما مازال السعر الرسمي للسيارة لم يتدوال بعد ويعتقد أن تقدم بمبلغ قد يصل إلى 150 الف دولار.

سيارة خارقة من BYD بقدرات غير مسبوقة
byd Yangwang سيارة خارقة السيارات الصينية BYD

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