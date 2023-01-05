بعد التعادل مع الداخلية| تعليق مثير من بركات علي أداء الزمالك

قال الإعلامي محمد بركات، أن تعادل الزمالك أمام الداخلية في مباراة اليوم، يعتبر مفاجأة كبيرة، خصوصا في ظل الضغط الكبير لفريق الداخلية على النادي الأبيض.

وأضاف بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا الذي يذاع على قناة المحور، أن نادي الداخلية استغل المساحات في دفاعات نادي الزمالك، ونجح أنه يشكل خطورة على الفريق الأبيض.

وأوضح بركات، أن هناك أخطاء داخل فريق الزمالك، وأن الأمر أتضح في مباراة فريق الداخلية، حيث لم يقدم الزمالك أداء يرضي جماهيره أمام الداخلية".

وتعادل الزمالك أمام الداخلية بهدف لكل منهما، بالمباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ١٢ من مسابقة الدوري الممتاز.