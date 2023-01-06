بعد انسحابه من الدوري| محمد بركات يوجه رسالة إلى نادي الزمالك

طالب الإعلامي محمد بركات، من مجلس إدارة نادي الزمالك والجهاز الفني واللاعبين، ضرورة ترتيب أوراقهم من جديد، خصوصا بعد تذبذب نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

وأضاف بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا الذي يذاع على قناة المحور ، كنت أتمنى أن يكون هناك جلسة بين مجلس الإدارة واللاعبين من أجل إعادة تركيز الفريق في المرحلة المقبلة.

وأشار بركات، إلى أن هناك بعض الأمور لا يمكن أن تدار من خلال وسائل الإعلام، بل يجب أن يتم إدارتها في الغرف المغلقة مع الجهاز الفني واللاعبين.

وتعادل الزمالك أمام الداخلية بهدف لكل منهما، بالمباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة ال١٢ من مسابقة الدوري الممتاز.