عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد انسحابه من الدوري| محمد بركات يوجه رسالة إلى نادي الزمالك

صدى البلد

 

طالب الإعلامي محمد بركات، من مجلس إدارة نادي الزمالك والجهاز الفني واللاعبين، ضرورة ترتيب أوراقهم من جديد، خصوصا بعد تذبذب نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

وأضاف بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا الذي يذاع على قناة المحور ، كنت أتمنى أن يكون هناك جلسة بين مجلس الإدارة واللاعبين من أجل إعادة تركيز الفريق في المرحلة المقبلة.

وأشار بركات، إلى أن هناك بعض الأمور لا يمكن أن تدار من خلال وسائل الإعلام، بل يجب أن يتم إدارتها في الغرف المغلقة مع الجهاز الفني واللاعبين.

وتعادل الزمالك أمام الداخلية بهدف لكل منهما، بالمباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة ال١٢ من مسابقة الدوري الممتاز.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. نقل نجم الأهلي للمستشفى بسبب انعدام الرؤية بأحد عينيه

الجرام بـ 2011 جنيها.. سعر الذهب الآن في مصر بالتعاملات المسائية

تفتكروا ليه؟.. خالد الغندور يتساءل بعد فوز الأهلي على إنبي

تسلل.. أحمد الشناوي يفجر مفاجأة عن هدف الداخلية في الزمالك

أحمد شوبير يعلن إصابة خطيرة لـ نجم الأهلي

بديل يعقوبو.. الأهلي ينتظر فرمان كولر لحسم صفقة جديدة

نهاية المباراة .. أول تعليق من شوبير بعد تعادل الزمالك أمام الداخلية

عاجل.. مرتضى منصور يعرض لاعبي الزمالك للبيع لادعائهما الإصابة بكورونا

ترشيحاتنا

خبيرة علم الفلك تكشف عن أفضل توقيت لقص الشعر | وهذا موعد كثافته وعلاجه

بعد تفشي الأزمة..الصين تتجه الى الطب التقليدي لمكافحة كورونا

3 كنوز من فعلها يوم الجمعة أنار الله وجهه وكتبه من المغفورين

البحث العلمي تعلن عن منح لبناء القدرات.. تفاصيل

نجم الأهلي السابق : كيف سيستمر فتوح في الزمالك ؟

مكارثي يخسر جلسة التصويت العاشرة في مجلس النواب الأمريكي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد دعمه لها.. صور تجمع بين منة شلبي وتامر حبيب

عامل نفسه حامل.. تفاصيل السخرية من علي غزلان بسبب صورته مع زوجته

بعد وشها المنفوخ.. صور صادمة للنجمة شيرين عبد الوهاب| الحقيقي والمزيف

تنمر بشع .. صورة صادمة لشيرين عبد الوهاب | اعرف حقيقتها

فيديو

حبس وزهايمر ومخدرات.. كبوات وأزمات منة شلبي/ فيديو جراف

بالأسماء.. صفقات الأهلي الجديدة 2023 / فيديو جراف

السعودية تسمح للمرأة بالحج دون محرم رسمياً| تفاصيل

تطويرالصعيد.. أهم رسائل الرئيس للمواطنين من سوهاج/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ