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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تقدم 30 مليون دولار لمساعدة مولدوفا

صدى البلد

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستقدم، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، 30 مليون دولار في شكل دعم مباشر للميزانية لمساعدة حكومة مولدوفا على التعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.

 

وذكرت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية -على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، أن هذه المساعدة المقدمة من خلال الصندوق الائتماني متعدد المانحين التابع للبنك الدولي تعد أمرًا بالغ الأهمية، حيث أدى الضغط الروسي إلى تفاقم تحديات الطاقة والمالية في مولدوفا، وهي عنصر أساسي في الدعم الطارئ البالغ 320 مليون دولار الذي قدمته الولايات المتحدة منذ فبراير لمساعدة مولدوفا على معالجة الآثار الاقتصادية والأمنية والإنسانية والطاقة التي تسببت فيها حرب روسيا ضد أوكرانيا.

وأضاف البيان أن هذه الأموال ستساعد مولدوفا من خلال عملية سداد مشتريات الكهرباء التي تم التحقق منها مسبقًا. 

وتعرضت مولدوفا لصدمات متعددة في السنوات الأخيرة، منها جائحة كورونا، والجفاف الشديد الذي دمر الإنتاج الزراعي، وأزمة الغاز الأوروبية عام 2021 التي دفعت أسعار الغاز إلى الارتفاع بنحو 400٪، وبينما كانت مولدوفا تخرج من هذه السلسلة من الصدمات الشديدة، فإن التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للحرب في أوكرانيا عرضت التعافي الاقتصادي لمولدوفا قصير الأجل وآفاقها الاقتصادية طويلة الأجل للخطر، وأنشأ البنك الدولي صندوقًا استئمانيًا متعدد المانحين لتسهيل التبرعات النقدية من الشركاء الدوليين لمساعدة حكومة مولدوفا على الاستجابة لهذه التحديات.

وتبرهن مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في هذا الصندوق على استمرار دعم الحكومة الأمريكية لحكومة مولدوفا، لأنها تستجيب للتحديات غير المسبوقة في أعقاب حرب روسيا ضد أوكرانيا، وستعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على تعزيز التنسيق بين المانحين وكفاءة المساعدات بينما تساعد أيضًا في حشد موارد إضافية للاستجابة للاحتياجات الحرجة وتقديم الخدمات في مولدوفا.

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