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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل مؤلمة.. زوجان يتركان أولادهما الأربعة بمحكمة الأسرة ويرفضان استلامهم.. فيديو

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

روى المحامي حامد حميدة، مستضيف الأبناء ضحايا واقعة المحكمة، تفاصيل استضافته لـ4 أولاد رفضا والديهم استلامهم بمحكمة الاسرة.

 

وقال المحامي حامد حميدة، خلال استضافته ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "كلمت أبوهم قالي معنديش ولاد وأمهم ما رضيتش تاخدهم، وأصغر طفل عنده 4 سنوات".

 

وأضاف: "كنت أحضر إحدى الجلسات بمحكمة ايتاي البارود الابتدائية وبعد انتهاء العمل الساعة 2 ظهرا فوجئت بموظف يقول لي فيه 4 أولاد قاعدين لوحدهم وبيقولوا بابا وماما مشوا وسابونا".

 

وتابع: "ذهبت للأولاد وأخبروني أنه كان فيه جلسة بين والدهم ووالدتهم ومشوا وسابوهم ومش بيردوا على التليفون"، لافتا: "القضية كانت نفقة وتم الحكم بمبلغ صغير والذي لم يعجب الام فتركت الأولاد ومشيت".

وأشار: "كانوا بنتين وولدين وكان شكلهم أولاد ناس"، مضيفا: "أول مرة في حياتي أشوف موقف زي دا ومش مستوعبه، وقررت أستضيف الأولاد في بيتي وأحل الموضوع بدلا من أن يتحولوا للنيابة".

 

وأكمل: "تواصلت مع والد الأطفال الأربعة وقال لي معنديش ولاد علشان أجي أخدهم"، مشيرا: "تواصلت مع والدة الأطفال أيضا وقالت لي مش جاية أبوهم ييجي يأخدهم".

 

وأوضح المحامي حامد حميدة، مستضيف الأبناء ضحايا واقعة المحكمة،: "وجدت مع الأطفال شنطة ملابس وهو ما يؤكد أن والدتهم قررت مسبقا تركهم بالمحكمة".

وأكد صبري عثمان، مدير الشئون القانونية بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن لجنة حماية الطفل بالبحيرة تحقق في الموضوع الآن، مشيرا تليقينا البلاغ من نيابة إيتاي البارود للتعامل مع واقعة ترك أولاد بمفردهم في المحكمة، معقبا: "مهمتنا إخراج الطفل من مرحلة الخطر والبحث عن أفضل مكان بين الأقارب يوفر له الآمان".

 

وأضاف: "العقوبة 6 أشهر حبس لمن يعرض الأطفال للخطر بأي وسيلة"، لافتا :"الوالد فوجئ بترك أولاده في المحكمة خاصة أنهم في حضانة زوجته السابقة".

 

 

 

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