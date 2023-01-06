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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس 3 أشخاص لاتهامهم في جريمة قتل بأسوان

صدى البلد

قررت جهات التحقيق حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهما بقتل شخص في اسوان

وكانت كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة إدفو بمديرية أمن أسوان بالعثور على جثة شخص طافية بمياه إحدى المجارى المائية بدائرة المركز.

 بالإنتقال والفحص تبين أن الجثة لـ (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز) "تم إنتشالها بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى" وعثر بين طيات ملابسه على (هاتف محمول- 5 قطع لمخدر الحشيش- مبلغ مالى).

على الفور تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص من بينهم شقيق وشقيقة المجنى عليه).

 عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم.. وبمواجهتهم إعترافوا بإرتكابهم الواقعة، وقررت شقيقة المجنى عليه بوجود خلافات بينهما وفى سبيل ذلك، إتفقت مع الآخران على تنفيذ الواقعة، حيث تم إستدراجه لمنزلها لحل الخلاف، ولدى وصوله حدثت بينهم مشادة كلامية وقام أحدهم بالتعدى عليه بسلاح أبيض فأحدث إصابته التى أودت بحياته وقاموا بنقله بإستخدام مركبة "توك توك" وإلقائه بمكان العثور، وأرشد أحد المتهمين عن مركبة "التوك توك" المستخدمة وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بالمجرى المائى المشار إليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أسوان وزارة الداخلية مشادة كلامية مديرية امن اسوان البحث الجنائي قطاع الأمن العام أجهزة وزارة الداخلية إدارة البحث الجنائى

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