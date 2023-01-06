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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خبيرة علم الفلك تكشف عن أفضل توقيت لقص الشعر | وهذا موعد كثافته وعلاجه

قص الشعر
قص الشعر

كشفت رحاب منيعم خبيرة علم الفلك، عن أفضل توقيت لقص الشعر، مما انهالت عليها الأسئلة بشأن قص الشعر وموعد كثافته ايضا.

وقالت رحاب منيعم خبيرة علم الفلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، «افضل توقيت لقص الشعر الشهر ده هيكون الجمعة من 7 ونص مساءا لـ 8 ونص بتوقيت مصر».

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وحذرت خبيرة علم الفلك،  «خلي بالكم بس وانتوا بتقصوا علشان في ناس ايدها هتبقي خفيفة بزيادة على المقص وهتقص اكتر مما هي محددة».

كما تابعت أن القمر يكتمل اليوم في منزله، وذلك بشرى سارة للرجال والسيدات لنمو الشعر وكثافته ومعالجة مشاكله للجنسين.

كما أشارت خبيرة الأبراج، في منشور سابق، أن العلاقات التي بدأت خلال الأسبوعين الماضيين، بدأت توضح معالمها، وسوف تستمر لفترة طويلة لأن زحل هو الإلتزام والعلاقات التي تتحدى المشاكل والزمن ولكن البعض منها يتحول من علاقات رومانسية لعلاقات صداقة.

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