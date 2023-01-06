القعيد: القراءة تراجعت للغاية عكس ما كان يحدث في الستينات.. فيديو

قال الكاتب الروائي يوسف القعيد، إن هناك تراجعا في الاعتماد على الثقافة، لافتا إلى أن القراءة تراجعت للغاية عكس ما كان يحدث في الستينات.



وأضاف الكاتب الروائي يوسف القعيد، خلال استضافته ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "معدل توزيع الصحف والمجلات والكتب مقارنة بعدد المصريين نراها أرقاما متدنية جدا وتبعث على اليأس"، مؤكدا: "مصر هي التي عرفت الدنيا معنى الضمير، لأن مصر دولة مؤسسة في هذا العالم".



وأشار الكاتب الروائي يوسف القعيد،: "المصريون نوعان أحدهما أمي وآخر يقرأ ويكتب"، مؤكدا: "الأمية خطر حقيقي".

وأوضح الكاتب الروائي يوسف القعيد،: "الناس أخذت من الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي الحديثة الجانب السلبي وتركت الجانب الإيجابي".