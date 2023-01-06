5 سيارات 4×4 موديل 2023 في السعودية| صور

يبحث المواطنون السعوديين ومنهم فئة الشباب عن سيارات 4×4 موديل 2023، وذلك بفضل ما تمتلكه هذه الإصدارات من مميزات وتكنولوجيات حديثة، تساعدهم علي الذهاب الي أعمالهم والتنقل والتسوق مع عائلاتهم بكل سهولة، وبالتالي يضم السوق السعودي للسيارات الجديدة مختلف طرازات السيارات موديل 2023، وبالتالي يمكن للمواطنين اختيار السيارة الأنسب لهم ولدخولهم .

يقدم موقع صدى البلد قائمة بـ 5 سيارات 4×4 موديل 2023 في السعودية :

1-لكزس GX موديل 2023

تستمد سيارة لكزس GX محرك سعة 4600 سي سي، ينتج عزم أقصي للدوران 447 نيوتن/متر، وقوة تصل الي 292 حصان، مزود بناقل حركة أوتوماتيك، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 200 كم/ساعة، وتستهلك السيارة 8.9 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل سعة خزان الوقود الي 87 لتر.

سيارة لكزس GX موديل 2023

تبدأ أسعار سيارة لكزس GX موديل 2023 في السعودية من 263 ألف ريال سعودي، وتصل الي 301 ألف ريال سعودي .

2-جى ام سى يوكون XL موديل 2023

زودت سيارة جى ام سى يوكون XL بمحرك سعة 5300 سي سي، ينتج قوة تصل الي 355 حصان، وعزم أقصي للدوران يصل الي 520 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك، وتستهلك السيارة 10.2 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة.

سيارة جى ام سى يوكون XL موديل 2023

تطرح سيارة جى ام سى يوكون XL موديل 2023 للبيع في السعودية بأسعار تبدأ من 264 ألف ريال سعودي، ويصل الي 277 ألف ريال سعودي .

3-شيفروليه ترافيرس موديل 2023

تحصل سيارة شيفروليه ترافيرس علي قوتها من محرك سعة 3600 سي سي، ينتج عزم أقصي للدوران يصل الي 361 نيوتن/متر، وقوة حصانيه تصل الي 310 حصان، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيك، وتصل سرعة السيارة القصوى 208 كم/ساعة، وتستهلك السيارة 11.9 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل سعة خزان الوقود الي 73 لتر .

سيارة شيفروليه ترافيرس موديل 2023

تعرض سيارة شيفروليه ترافيرس موديل 2023 للبيع في السعودية بأسعار تبدأ من 157 ألف ريال سعودي، وتصل الي 205 ألف ريال سعودي .

4-تويوتا اف جى موديل 2023

تمتلك سيارة تويوتا اف جى محرك سعة 4000 سي سي، ينتج قوة حصانيه تصل الي 268 حصان، وعزم أقصي للدوران 380 نيوتن/متر، متصل بعلبة تروس أوتوماتيك، وتستهلك السيارة 9.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل سعة خزان الوقود الي 72 لتر .

سيارة تويوتا اف جى موديل 2023

تقدم سيارة تويوتا اف جى موديل 2023 داخل السوق السعودي بأسعار تبدأ من 149 ألف ريال سعودي، وتصل الي 160 ألف ريال سعودي .

5-هيونداي سنتافي موديل 2023

تحتوي سيارة هيونداي سنتافي علي محرك سعة 3500 سي سي، ينتج قوة حصانيه تصل الي 272 حصان، وتصل القوة الي العجلات عن طريق علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 9 سرعات .

هيونداي سنتافي موديل 2023

تأتي سيارة هيونداي سنتافي موديل 2023 في السوق السعودي بأسعار تبدأ من 133 ألف ريال سعودي، وتصل الي 193 ألف ريال سعودي .