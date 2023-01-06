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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| شاهد| 20 ألف متسابق من جنسيات مختلفة يشاركون في ماراثون زايد الخيري بالإسكندرية...أسعار 25 موديل لـ تويوتا 2023 في قطر

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

اسم سيارة مرسيدس S320 موديل 1996 يعني باللغة الألمانية " فئة خاصة"، وهي تنتمي لسلسلة السيارات الرائدة الفاخرة كاملة الحجم التي تنتجها مرسيدس من عام 1972 حتي الأن، وتمثل الفئة S فئة السيارات السيدان والكوبية الفاخرة لدى مرسيدس، ويضم السوق المصري للسيارات العديد من إصدارات شركة مرسيدس المختلفة التي تناسب اغلب المواطنين وتساعدهم علي إنجاز مهامهم بكل سهولة.

يضم سوق السيارات المصري للمستعمل باقة متنوعة من إصدارات السيارات المختلفة، ويبحث المواطنين المصريين دائما عن سيارات تناسب دخولهم الشهرية، وتساعدهم علي التنقل والذهاب الي أعمالهم، ومن ضمن هذه الطرازات سيارة فورد فوكس موديل 2007، حيث نالت فوكس علي مكانة بين المصريين بفضل ما تمتلكه من مميزات منها، محركها القوي، وتصميمها الشبابي.

يضم السوق المصري العديد من العلامات التجارية التي تحمل شعار الصانع الياباني، والتي تحظى بشعبية كبيرة نسبة إلى الاعتمادية، بالإضافة إلى التنوع في التصميمات الهيكلية، إلى جانب التجهيزات الداخلية والقدرات الفنية والتقنية.

شهدت بداية يناير من العام الجديد 2023، بعض الزيادات السعرية لعدد من الطرازات المقدمة داخل السوق المصري، مثل النسخة شيري اريزو 5 والتي ارتفعت أسعارها 3000 جنيه، بالإضافة إلى قرينتها من فئة الـ SUV تيجو 3 بزيادة بلغت 10 آلاف جنيه.

استطاعت شركة BMW الالمانية أن تعزز من تواجدها داخل السوق المصري، بعد الاعلان عن طرح موديلات 2023 الجديدة، والتي تتمثل في العديد من الطرازات القوية ومنها السيارة الرياضية المتعددة الاستخدام BMW X4 والتي تنتمي لفئة الـ SUV.

تقدم شركة تويوتا اليابانية العددي من الموديلات القوية داخل السوق القطري، سواء من فئة الهاتشباك، أو الرياضية متعددة الاستخدام وفئة الكروس اوفر، بالاضافة إلى فئة السيدان الشهيرة ومنها السيارة كورولا موديل 2023.

استضافت مدينة الإسكندرية ماراثون زايد الخيري في نسخته السابعة، والذي أقيم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وانطلق الماراثون بمشاركة 20 ألف متسابق من جنسيات مختلفة، كما أنه سيتم تخصيص العائد من الماراثون لصالح مستشفى أهل مصر لضحايا الحروق والحوادث.  

سيارات هيونداي ستاريا موديل 2023 هي سيارة جديدة قدمها الصانع الكوري، وتنتمي السيارة إلى فئة السيارات الميني فان، وجاءت هذه السيارة كبديل لباص هيونداي ستاريكس، وتقدم سيارة  هيونداي ستاريا موديل 2023 في السعودية بنسختين، الأولي واجون العملية، والثانية بريميوم الفاخرة.

اعلن نادى النصر السعودي عن انضمام نجمه البرتغالي الأعب كريستيانو رونالدو إلى فريقة، وتم تقديم رونالدو  على ملعبه الجديد مرسول بارك بعد ساعات من وصوله إلى الرياض، وتصدر اسم رونالدو مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث منذ أن وطأة قدماه أرض المملكة العربية السعودية.

كشفت شركة تويوتا عن أسعار سياراتها تويوتا موديل 2023 الجديدة في قطر، ويضم السوق القطري للسيارات الجديدة الكثير من إصدارات شركة تويوتا الجديدة، وذلك بسبب أعجاب المواطنين القطريين بسيارات تويوتا الجديدة، لاحتوائها علي الكثير من المميزات من ضمنها اعتماديتها العالية، وانخفاض استهلاك إصداراتها للوقود، بالإضافة الي أسعار طرحها في الأسواق المناسبة للجميع .

 

 

مرسيدس s320 فورد فوكس موديل 2007 5 سيارات ارتفعت أسعارها شيرى اريزو 5 تيجو 3 أسعار BMW X4 موديل 2023 تويوتا كورولا 2023 مارثون زايد الخيري هيونداي ستاريا موديل 2023

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