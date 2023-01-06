تعرف على سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي اليوم 6-1-2023

ننشر أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة 6 يناير 2023 وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر.



سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 7.41جنيه للشراء و4.42جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك الاستثمار العربي نحو 7.40جنيه للشراء و4.42جنيه للبيع.

سجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنوك (المصري لتنمية الصادرات،المشرق،HSBC،بلوم) نحو 7.39جنيه للشراء و 7.42جنيه للبيع.

بلغ الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى فى بنوك (الإمارات دبي الوطني، قناة السويس، الإسكندرية) نحو 7.38جنيه للشراء و 7.42جنيه للبيع.



بلغ الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى فى بنوك (الأهلي، مصر )نحو 7.37جنيه للشراء و 7.38جنيه للبيع.



وسجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك كريدى اجريكول نحو 7.37جنيه للشراء و 7.40جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك البنك التجاري CIB نحو 7.37جنيه للشراء و 7.41جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي فى البنك المركزي

استقر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك المركزي المصرى ليسجل نحو 7.35جنيه للشراء و7.38جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك ابوظبي التجاري نحو 7.35جنيه للشراء و7.42جنيه للبيع.

سجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك المصرف العربي الدولي نحو 7.35جنيه للشراء و7.38جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك فيصل الإسلامي نحو 7.34جنيه للشراء و7.38جنيه للبيع.



بلغ الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى فى بنك قطر الوطني نحو 7.33جنيه للشراء و7.38جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك الكويت الوطني نحو 7.32جنيه للشراء و7.46جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك التنمية الصناعية نحو 7.29جنيه للشراء و7.38جنيه للبيع.



وسجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى ميد بنك نحو 7.28جنيه للشراء و7.43جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم فى المصرف المتحد نحو 7.24جنيه للشراء و7.42جنيه للبيع.

ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر شراء الدرهم الإماراتى مسجلا 7.41جنيه وفقا لآخر تحديث لسعره بالبنوك المصرية.