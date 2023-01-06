تراجع حاد في أسهم بورصة وول ستريت الأمريكية

تراجعت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات جلسة الخميس، بعد صدور بيانات اقتصادية أشارت إلى قوة سوق العمل رغم قرارات التشديد النقدي من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

وفي نهاية الجلسة انخفض مؤشر Dow Jones بنحو 1.02% إلى 32930 نقطة، فيما تراجع Nasdaq بنحو 1.47% مسجلاً 10305 نقاط، فيما هبط S&P500 بنحو 1.16% إلى 3808 نقاط.

كبج وتيرة زيادة الأسعار

أظهر محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في 13 و14 ديسمبر، والذي صدر الليلة الماضية، أن صانعي السياسة ما زالوا يركزون على كبح وتيرة زيادات الأسعار التي قد تصبح أكثر هياجا مما كان متوقعا.

وقال أولي هانسن رئيس أبحاث السلع في ساكسو بنك "لم يقدم لنا محضر الاجتماع أي شيء جديد للعمل على أساسه"، مضيفا أن السوق تحاول معرفة السبب وراء تحركات الذهب السابقة في بداية العام.

وقال إن المعدن شهد بعض عمليات البيع لجني الأرباح بعد أن وصل إلى مستويات 1865 دولارا.

تراجع طلبات إعانة البطالة

أظهرت بيانات منفصلة صدرت الخميس أن طلبات الحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة، تراجعت خلال الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ أواخر سبتمبر. كان الأسبوع السابق قد شهد أيضاً تراجعاً في عدد الطلبات المستمرة.

في العادة، تكون هذه البيانات متقطعة بشكل خاص في مواسم العطلات. انخفض المتوسط ​​المتحرك لأربعة أسابيع الخاص بطالبات إعانة البطالة الأولية، والذي يحد من التقلبات في البيانات الأسبوعية، وذلك للأسبوع الرابع على التوالي.

تأتي بيانات "إيه دي بي" قبل صدور تقرير الوظائف الحكومية يوم الجمعة، والذي من المتوقع أن يظهر أن الشركات أضافت 183 ألف وظيفة في ديسمبر، فيما يستقر معدل البطالة قرب أدنى مستوياته التاريخية عند 3.7%.

سجلت كل المناطق في الولايات المتحدة باستثناء واحدة منها فقط، زيادة في عدد الوظائف الجديدة. فقد تخلى الغرب الأميركي المعروف بثقل قطاع التكنولوجيا فيه عن 142 ألف وظيفة، بحسب "إيه دي بي".

تجري شركة "أمازون" عمليات تسريح لأكثر من 18 ألف موظف، في أكبر تقليص للوظائف في تاريخ الشركة، وهو ما يعتبر أحدث علامة على أن ركود القطاع يتعمق أكثر فأكثر.