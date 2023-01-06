عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تراجع حاد في أسهم بورصة وول ستريت الأمريكية

صدى البلد

تراجعت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات جلسة الخميس، بعد صدور بيانات اقتصادية أشارت إلى قوة سوق العمل رغم قرارات التشديد النقدي من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

وفي نهاية الجلسة انخفض مؤشر Dow Jones بنحو 1.02% إلى 32930 نقطة، فيما تراجع Nasdaq بنحو 1.47% مسجلاً 10305 نقاط، فيما هبط S&P500 بنحو 1.16% إلى 3808 نقاط.

كبج وتيرة زيادة الأسعار

أظهر محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في 13 و14 ديسمبر، والذي صدر الليلة الماضية، أن صانعي السياسة ما زالوا يركزون على كبح وتيرة زيادات الأسعار التي قد تصبح أكثر هياجا مما كان متوقعا.

بعد صدور محضر اجتماع الفيدرالي .. بورصة أمريكا تحقق مكاسب هائلة

مكاسب هائلة في بورصة أمريكا .. تفاصيل

وقال أولي هانسن رئيس أبحاث السلع في ساكسو بنك "لم يقدم لنا محضر الاجتماع أي شيء جديد للعمل على أساسه"، مضيفا أن السوق تحاول معرفة السبب وراء تحركات الذهب السابقة في بداية العام.

وقال إن المعدن شهد بعض عمليات البيع لجني الأرباح بعد أن وصل إلى مستويات 1865 دولارا.

تراجع طلبات إعانة البطالة
أظهرت بيانات منفصلة صدرت  الخميس أن طلبات الحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة، تراجعت خلال الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ أواخر سبتمبر. كان الأسبوع السابق قد شهد أيضاً تراجعاً في عدد الطلبات المستمرة.

بعد صدور محضر اجتماع الفيدرالي .. بورصة أمريكا تحقق مكاسب هائلة

مكاسب هائلة في بورصة أمريكا .. تفاصيل

في العادة، تكون هذه البيانات متقطعة بشكل خاص في مواسم العطلات. انخفض المتوسط ​​المتحرك لأربعة أسابيع الخاص بطالبات إعانة البطالة الأولية، والذي يحد من التقلبات في البيانات الأسبوعية، وذلك للأسبوع الرابع على التوالي.

تأتي بيانات "إيه دي بي" قبل صدور تقرير الوظائف الحكومية يوم الجمعة، والذي من المتوقع أن يظهر أن الشركات أضافت 183 ألف وظيفة في ديسمبر، فيما يستقر معدل البطالة قرب أدنى مستوياته التاريخية عند 3.7%.

سجلت كل المناطق في الولايات المتحدة باستثناء واحدة منها فقط، زيادة في عدد الوظائف الجديدة. فقد تخلى الغرب الأميركي المعروف بثقل قطاع التكنولوجيا فيه عن 142 ألف وظيفة، بحسب "إيه دي بي".

تجري شركة "أمازون" عمليات تسريح لأكثر من 18 ألف موظف، في أكبر تقليص للوظائف في تاريخ الشركة، وهو ما يعتبر أحدث علامة على أن ركود القطاع يتعمق أكثر فأكثر.

أمريكا الولايات المتحدة وظائف البطالة وول ستريت الاسهم الامريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. نقل نجم الأهلي للمستشفى بسبب انعدام الرؤية بأحد عينيه

2000 جنيه.. آخر أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في عيار 21 الآن

تسلل.. أحمد الشناوي يفجر مفاجأة عن هدف الداخلية في الزمالك

أحمد شوبير يعلن إصابة خطيرة لـ نجم الأهلي

عقب الانسحاب من الدوري.. موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

نهاية المباراة .. أول تعليق من شوبير بعد تعادل الزمالك أمام الداخلية

بالأسماء .. شوبير يعلن جميع صفقات الأهلي بالميركاتو الشتوي

رسالة غامضة من شوبير عقب فوز الأهلي وتعادل الزمالك

ترشيحاتنا

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة في مصر

سيارة خارقة من BYD بقدرات غير مسبوقة .. صور

الدولار محاصر بالسوق السوداء.. ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

تحصين للامتحانات بالتوفيق والنجاح.. 3 كلمات واظب عليها في ساعة الإجابة

تراجع حاد في أسهم بورصة وول ستريت الأمريكية

وزير القوى العاملة: الأحد 8 يناير 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للقطاع الخاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد |صورة ميجان ماركل وهي طفلة تثير الجدل بالسوشيال ميديا

الحمضيات أبرزها.. أطعمة يمكن أن تسبب الصداع المزمن

بدل البانية.. طريقة تحضير 20 قطعة ناجتس بـ30 جنيها

توقف عن تناولها فورا.. 3 مشروبات خطر قبل العلاقة الزوجية

فيديو

حبس وزهايمر ومخدرات.. كبوات وأزمات منة شلبي/ فيديو جراف

بالأسماء.. صفقات الأهلي الجديدة 2023 / فيديو جراف

السعودية تسمح للمرأة بالحج دون محرم رسمياً| تفاصيل

تطويرالصعيد.. أهم رسائل الرئيس للمواطنين من سوهاج/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ