عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيسة الحكومة التونسية تبحث علاقات التعاون الثنائي مع فرنسا

صدى البلد

 أكدت رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن رمضان، ضرورة الإعداد الجيد لعقد الدورة الرابعة للمجلس الأعلى للتعاون بين تونس وفرنسا في العام الجاري.


والتقت رئيسة الحكومة التونسية، أمس /الخميس/ -وفق بيان صادر عن الحكومة التونسية- سفير فرنسا لدي تونس أندري باران، وتناول اللقاء علاقات التعاون وآفاق دعمها وتعزيزها بين تونس وفرنسا. 


بدوره، أكد السفير الفرنسي حرص بلاده على مواصلة دعم التعاون التونسي الفرنسي من خلال استعادة نسق الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين، مؤكدا دعم فرنسا لتونس ومرافقتها في مسارها الإصلاحي.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه.. آخر أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في عيار 21 الآن

عقب الانسحاب من الدوري.. موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

تسلل.. أحمد الشناوي يفجر مفاجأة عن هدف الداخلية في الزمالك

بالأسماء .. شوبير يعلن جميع صفقات الأهلي بالميركاتو الشتوي

الدولار محاصر بالسوق السوداء.. ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

نهاية المباراة .. أول تعليق من شوبير بعد تعادل الزمالك أمام الداخلية

رسالة غامضة من شوبير عقب فوز الأهلي وتعادل الزمالك

نجم الأهلي السابق : كيف سيستمر فتوح في الزمالك ؟

ترشيحاتنا

أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الجمعة 6-1-2023

طقس سيئ وظواهر جوية خطيرة تضرب العراق اليوم وغدا..ماذا سيحدث

جه يطور التحكيم راح مبوظه | الغندور يوجه رسالة خاصة لكلاتنبيرج

حبس 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه..احذر الحصول على مكتسبات المسنين بالمخالفة

هل ستدخل منة شلبي السجن ؟.. ماذا يترتب على حكم المحكمة؟

الإمام الطيب.. 77 عاماً في حياة شيخ الأزهر الشريف وفيلسوف السلام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جرئ.. ميرهان حسين بإطلالة ملفتة في أحدث ظهور

نشرة المرأة والصحة.. أطعمة تسبب الصداع المزمن وسبب الاستيقاظ مع وجع جسدي كل صباح

شاهد |صورة ميجان ماركل وهي طفلة تثير الجدل بالسوشيال ميديا

الحمضيات أبرزها.. أطعمة يمكن أن تسبب الصداع المزمن

فيديو

حبس وزهايمر ومخدرات.. كبوات وأزمات منة شلبي/ فيديو جراف

بالأسماء.. صفقات الأهلي الجديدة 2023 / فيديو جراف

السعودية تسمح للمرأة بالحج دون محرم رسمياً| تفاصيل

تطويرالصعيد.. أهم رسائل الرئيس للمواطنين من سوهاج/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ