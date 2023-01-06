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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"الأهرام": مشروعات سوهاج عكست النهضة الكبيرة التي يشهدها صعيد مصر

صدى البلد

أكدت صحيفة "الأهرام" أن المشروعات التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس في محافظة سوهاج، عكست النهضة الكبيرة التي يشهدها صعيد مصر على جميع المستويات، وأكدت أن الصعيد أصبح في قلب التنمية والنهضة الشاملة التي تشهدها البلاد، من خلال المشروعات الضخمة والعملاقة التي تم إنجازها في محافظات الصعيد، وعكستها لغة الأرقام، فقد أسهمت مبادرة "حياة كريمة" في إحداث نقلة نوعية في مستوى الحياة بالصعيد خاصة في الريف والقرى والتي عانت تهميشا واضحا في العهود السابقة. 


وأشارت الصحيفة -في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الجمعة/ بعنوان "الصعيد في قلب التنمية"- إلى أن عملية التنمية في الصعيد شملت كل أوجه الحياة من توفير المياه النظيفة ومشروعات الصرف الصحي والاستثمارات الضخمة في القطاع الصحي وإقامة الوحدات الصحية في قرى الصعيد وكذلك في التعليم وتوفير البنية الأساسية من طرق وكباري ومحاور مختلفة، إضافة إلى دعم مشروعات التنمية خاصة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومشروعات ريادة الأعمال وكذلك إقامة العديد من الصناعات المهمة في محافظات الصعيد، بحيث أصبح جاذبا للسكان والاستثمارات، إضافة إلى الاهتمام بالجانب الثقافي والرياضي وغيرها من أهداف مبادرة حياة كريمة.

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