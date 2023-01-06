"الجمهورية": المشروعات القومية العملاقة أعادت الحياة لمحافظات الصعيد

أكدت صحيفة "الجمهورية" أن المشروعات القومية العملاقة التي انطلقت بالجنوب بصفة عامة وسوهاج على وجه الخصوص.. أعادت الحياة لمحافظات الصعيد.. فقد غيرت مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه الحياة في الريف المصري من الشمال إلى الجنوب وساهمت في الارتقاء بمستوى المعيشة لأكثر من ٦٠ مليون مواطن يسكنون في ٤٥٠٠ قرية بالريف المصري وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية وكافة الخدمات التي يحتاجها المواطن من خدمات بريدية وشهر عقارى ومحليات وكهرباء وغاز ومياه شرب.



وذكرت الصحيفة -في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الجمعة/ بعنوان "شمس الإنجازات تشرق على الجنوب"- أن المشروعات التي تشهدها سوهاج غيرت وجه الحياة في المحافظة في مختلف القطاعات وكانت بمثابة شروق شمس الإنجازات على الجنوب لتضفي حياة جديدة بالمحافظة.



وأضافت أن المشروعات العملاقة التي تنطلق كل يوم بسوهاج، تجسد حجم الجهود الكبيرة التي توليها الدولة للاهتمام بمحافظات الصعيد والإرادة القوية في النهوض بمستوى الخدمات وتلبية كافة الاحتياجات للأسرة الريفية بسوهاج.



وأكدت الصحيفة أن النهوض بالقرى الأكثر احتياجاً وتحسين مستوى المعيشة والمياه اليومية لأهالي الصعيد.. تأتي في إطار الاهتمام الكبير من الدولة المصرية ببناء الإنسان المصري وتوفير حياه كريمة لكل مواطن على أرض الوطن من الشمال إلى الجنوب وتأتي خطوة مهمة في الحفاظ على حقوق الإنسان وتوفير حياة كريمة له في مختلف المجالات.



وأشارت "الجمهورية" إلى أن ما يشهده الصعيد من بناء وتنمية.. نقله حضارية كبيرة وملحمة عمل وعطاء ووفاء للوطن والمواطن.