التشيك: لن يتم حاليا طلب اختبار إجباري لفيروس كورونا للقادمين من الصين

أعلنت وزارة الصحة التشيكية أن براغ لن تطالب في الوقت الحالي بتقديم اختبارات إجبارية للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للمسافرين القادمين من الصين.



ونقل راديو (براغ الدولي)، في نشرته الناطقة بالإنجليزية اليوم الجمعة، عن متحدث باسم الوزارة قوله "إن هذا لا يعد ضروريا في الوقت الحالي لأنه لا يوجد رابط جوي مباشر من الصين، إلا أنه يمكن إعادة النظر في القرار بالمستقبل".



وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد اتفقت أمس الأول الأربعاء على التشجيع بقوة على مطلب من شأنه إلزام جميع المسافرين القادمين من الصين بغض النظر عن جنسياتهم، بتقديم اختبار سلبي لفيروس كورونا بسبب ارتفاع حالات الإصابة هناك.