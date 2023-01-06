بايدن: سنواصل دعم أوكرانيا في مواجهة العملية الروسية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن "إدارته ستواصل دعم أوكرانيا في مواجهة العملية الروسية التي مر عليه نحو عام" ، مضيفا أن الحرب في أوكرانيا تشكل أهمية قصوى بالنسبة إلى الولايات المتحدة التي ستعمل بكل ما وسعها لدعم أوكرانيا.



وتعهد بايدن، في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية، بتقديم المزيد من الدعم العسكري الدفاع لكييف.. قائلا إنه في الوقت الحاضر تشكل الحرب في أوكرانيا أهمية قصوى بالنسبة لنا ونحن نعمل كل ما في وسعنا لدعم أوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي، مشيرا إلى أنه لا يبدوا على روسيا أي تغيير في موقفها العدائي منذ بدء الحرب قبل نحو عام.



ولفت إلى أنه بحث مع الكثير من المسؤولين الآخرين مثل اليابان وغيرها من البلدان الأخرى أزمة أوكرانيا، وقد تعهدوا بزيادة الدعم العسكري مثل ألمانيا، منوها بأن بلاده ستواصل تقديم المزيد من الدعم العسكري الدفاع.



ونبه إلى أنه أثبت بطاريات باتريوت فعالياتها واعترفت روسيا بذلك، وسنواصل ما قمنا بالسير فيه، معربا عن تفائه لما تم الوصول إليه في الأزمة الأوكرانية.

