ضبط 1112 كجم من اللحوم غير صالحة قبل بيعها للجمهور بالغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مجهودات مديرية الطب البيطري خلال حملاتها التفتيشية على الأسواق للكشف عن اللحوم والأغذية غير صالحة للاستخدام الآدمي، حيث تم ضبط 1112 كجم من اللحوم، وذلك في الفترة من 25/ 12/ 2022 حتى اليوم.

ومن جانبه شدد المحافظ على استمرار الرقابة على اللحوم ومنتجاتها وضمان سلامة الغذاء بهدف التأكد من تسعيرة المواد الغذائية والتموينية والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مع التنبيه على ضرورة استخدام الطرق السليمة لحفظ اللحوم والدواجن والأسماك والمجمدات للحفاظ على الصحة العامة واتباع كافة الإجراءات الاحترازية وطرق الوقاية من الأمراض الوبائية وطرق الذبح الآمن حفاظا على الصحة العامة وحماية المواطنين وتوفير منتج غذاء آمن وصحي للمستهلك.

أوضح الدكتور حاتم أنور مديرية الطب البيطري بالغربية أنه خلال الحملة تم تحرير 24 محضر لضبط 1112.40 كجم من لحم جاموس وبقري ومجمدة ،أسماك، كبده ومصنعات لحوم ودواجن.